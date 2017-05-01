Чемпионат мира в элитном дивизионе стартует в Кельне и Париже

С 5-го по 21 мая во Франции и Германии состоится мировое первенство в элитном Дивизионе. Городами, которые примут самые сильные команды мира стали Париж и Кельн.

В нем примут участие 16 команд, которые будут разделены на две группы. В группе «А» сыграют: Россия, США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания, Италия. В группе «Б»: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Норвегия, Франция, Словения.

Сборные, которые займут первые 4 места примут участие в плей-офф. Сборная, занявшая 8-е место в своей группе вылетает в Дивизион IA.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира, который проходил в Санкт-Петербурге золотые медали завоевала сборная Канады.