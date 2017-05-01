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Кубок Стэнли. Нэшвилл и Анахайм выиграли третьи матчи

Статистика и видеообзоры поединков воскресенья

  • 01.05.2017 12:50
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НХЛ. Нэшвилл - Сент-Луис
© НХЛ. Нэшвилл - Сент-Луис
Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В воскресенье были сыграны две встречи.
 
Нэшвилл - Сент-Луис - 3:1 (счет в серии – 2:1)
1-й период
1:0 Нэшвилл - Райан Эллис - 3 (Филип Форсберг - 4, ПиКей Суббан - 5), 10:34 
2-й период
2:0 Нэшвилл - Коди МакЛеод - 1 (Кольтон Сиссонс - 3, Маттиас Экхольм - 2), 02:29
2:1 Сент-Луис - Александр Стин - 3 (Алекс Пьетранжело - 3, Владимир Соботка - 3), 12:59
3-й период
3:1 Нэшвилл - Роман Йоси - 3 (Кольтон Сиссонс - 4, Гарри Золнержик - 1), 14:11
 
12 из 13 последних шайб Нэшвилла были заброшены с участием защитников. Райан Эллис, Первая звезда матча, набрал 8 очков в плей-офф (3+5). Он набирает баллы в шести кубковых играх подряд, что является рекордом «Хищников» для защитника. Абсолютный рекорд клуба принадлежит нападающему Колину Уилсону, чья результативная серия составила семь игр. В этом плей-офф «Хищники» одержали шесть побед и потерпели только одно поражение. 13 разных игроков команды забивали минимум по разу.
 
 
Эдмонтон - Анахайм - 3:6 (2:1)
1-й период
0:1 Анахайм - Рикард Ракелл - 3 (Райан Гецлаф - 4, Брэндон Монтур - 3), 00:25 
0:2 Анахайм - Якоб Силфверберг - 5 (Хампус Линдхольм - 3), 05:33 
0:3 Анахайм - Райан Гецлаф - 5, 11:51 
1:3 Эдмонтон - Патрик Марун - 3 (Крис Расселл - 1, Леон Драйзайтль - 6), 19:20 
2-й период
2:3 Эдмонтон - Антон Слепышев - 2 (Дэвид Деарнэ - 2, Крис Расселл - 2), 01:28
3:3 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 3, 08:40
3:4 Анахайм - Крис Вагнер - 1 (Джош Мэнсон - 1, Ши Теодор - 4), 09:28
3-й период
3:5 Анахайм - Якоб Силфверберг - 6 (Джош Мэнсон - 2, Ши Теодор - 5), 04:56
3:6 Анахайм - Райан Кеслер - 1 (Якоб Силфверберг - 2), 10:38
 
Правый крайний гостей Якоб Силфверберг, Первая звезда поединка, впервые забросил больше одной шайбы в матче плей-офф. В домашних матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли «Нефтяники» одержали две победы и потерпели два поражения. У Анахайма - три победы в гостях. Впервые в семи встречах этого плей-офф «Утки» не пропустили в меньшинстве.

Источник — Sport.ua

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