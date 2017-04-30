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Кубок Стэнли. Оттава и Питтсбург упрочили лидерство. Матчи субботы

Статистика и видеообзоры поединков

  • 30.04.2017 12:47
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НХЛ. Вашингтон - Питтсбург
© НХЛ. Вашингтон - Питтсбург
Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В субботу были сыграны две встречи.
 
Оттава -  Рейнджерс- 6:5 (ОТ; счет в серии – 2:0)
1-й период
0:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 3 (Джеспер Фаст - 2), 04:16, в меньшинстве 
1:1 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 2, 13:59 
2-й период
1:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 1 (Мика Зибанежад - 4, Райан МакДона - 3), 10:39
1:3 Рейнджерс - Дерек Степан - 2 (Рик Нэш - 2), 13:10, в меньшинстве
2:3 Оттава - Марк Мето - 1 (Майк Хоффман - 3, Бен Харпур - 1), 14:00
2:4 Рейнджерс - Брэйди Скей - 3 (Райан МакДона - 4, Мика Зибанежад - 5), 15:51
3-й период
3:4 Оттава - Марк Стоун - 2 (Дион Фанеф - 3, Фредрик Классон - 1), 01:28
3:5 Рейнджерс - Брэйди Скей - 4 (Брендан Смит - 2), 05:10
4:5 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 3 (Зак Смит - 2, Дион Фанеф - 4), 16:41
5:5 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 4 (Кайл Тёррис - 3, Эрик Карлссон - 7), 18:58
2-й овертайм
6:5 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 5 (Алекс Барроуз - 3), 02:54
 
Ценнтрфорвард хозяев Жан-Габриэль Пажо, Первая звезда матча, сумел оформить свой второй хет-трик в поединках плей-офф. Первый состоялся 5 мая 2013 года (против Монреаля). К слову, Пажо - самый маленький игрок «Сенаторов» (рост - 177 см, вес - 81,5 кг). Защитник Марк Стаал провел 100-й матч в плей-офф, все в составе «Рейнджеров».
 
 
Вашингтон - Питтсбург - 2:6 (0:2)
2-й период
0:1 Питтсбург - Мэтт Каллен - 1, 01:15, в меньшинстве
1:1 Вашингтон - Мэтт Нисканен - 1 (Александр Овечкин - 1, Никлас Бэкстрем - 5), 02:09, в большинстве
1:2 Питтсбург - Фил Кессел - 3 (Сидни Кросби - 6, Джейк Гюнцель - 3), 13:04
1:3 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 6 (Сидни Кросби - 7), 16:14
3-й период
1:4 Питтсбург - Фил Кессел - 4 (Джастин Шульц - 4, Евгений Малкин - 10), 02:19, в большинстве
2:4 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 3 (Александр Овечкин - 2, Ти Джей Оши - 6), 03:44
2:5 Питтсбург - Евгений Малкин - 3 (Йан Коул - 5, Фил Кессел - 7), 05:31
2:6 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 7 (Мэтт Каллен - 3, Олли Мяяття - 3), 19:17, в пустые ворота
 
Питтсбург в этом плей-офф одержал шесть побед и потерпел только одно поражение. Голкипера Вашингтона Брэйдена Холтби заменили после первых трех пропущенных шайб (с 14 бросков). В третьем периоде ворота столичной команды защищал Филипп Грубауэр, сделавший шесть сэйвов. Центрфорвард «Пингвинов» Сидни Кросби на одно очко опередил Яромира Ягра (147=65+83) и вышел на второе место в истории клуба по количеству очков, набранных в матчах плей-офф - 148 (53+95). У Марио Лемье - 172 балла (76+96). Нападающий Никлас Бэкстрем разделил первое место в истории Вашингтона с Дэйлом Хантером по количеству голевых передач в плей-офф (47).
 

Источник — Sport.ua

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