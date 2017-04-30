Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В субботу были сыграны две встречи.

Оттава - Рейнджерс- 6:5 (ОТ; счет в серии – 2:0)

1-й период

0:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 3 (Джеспер Фаст - 2), 04:16, в меньшинстве

1:1 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 2, 13:59

2-й период

1:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 1 (Мика Зибанежад - 4, Райан МакДона - 3), 10:39

1:3 Рейнджерс - Дерек Степан - 2 (Рик Нэш - 2), 13:10, в меньшинстве

2:3 Оттава - Марк Мето - 1 (Майк Хоффман - 3, Бен Харпур - 1), 14:00

2:4 Рейнджерс - Брэйди Скей - 3 (Райан МакДона - 4, Мика Зибанежад - 5), 15:51

3-й период

3:4 Оттава - Марк Стоун - 2 (Дион Фанеф - 3, Фредрик Классон - 1), 01:28

3:5 Рейнджерс - Брэйди Скей - 4 (Брендан Смит - 2), 05:10

4:5 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 3 (Зак Смит - 2, Дион Фанеф - 4), 16:41

5:5 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 4 (Кайл Тёррис - 3, Эрик Карлссон - 7), 18:58

2-й овертайм

6:5 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 5 (Алекс Барроуз - 3), 02:54

Ценнтрфорвард хозяев Жан-Габриэль Пажо, Первая звезда матча, сумел оформить свой второй хет-трик в поединках плей-офф. Первый состоялся 5 мая 2013 года (против Монреаля). К слову, Пажо - самый маленький игрок «Сенаторов» (рост - 177 см, вес - 81,5 кг). Защитник Марк Стаал провел 100-й матч в плей-офф, все в составе «Рейнджеров».

Вашингтон - Питтсбург - 2:6 (0:2)

2-й период

0:1 Питтсбург - Мэтт Каллен - 1, 01:15, в меньшинстве

1:1 Вашингтон - Мэтт Нисканен - 1 (Александр Овечкин - 1, Никлас Бэкстрем - 5), 02:09, в большинстве

1:2 Питтсбург - Фил Кессел - 3 (Сидни Кросби - 6, Джейк Гюнцель - 3), 13:04

1:3 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 6 (Сидни Кросби - 7), 16:14

3-й период

1:4 Питтсбург - Фил Кессел - 4 (Джастин Шульц - 4, Евгений Малкин - 10), 02:19, в большинстве

2:4 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 3 (Александр Овечкин - 2, Ти Джей Оши - 6), 03:44

2:5 Питтсбург - Евгений Малкин - 3 (Йан Коул - 5, Фил Кессел - 7), 05:31

2:6 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 7 (Мэтт Каллен - 3, Олли Мяяття - 3), 19:17, в пустые ворота

Питтсбург в этом плей-офф одержал шесть побед и потерпел только одно поражение. Голкипера Вашингтона Брэйдена Холтби заменили после первых трех пропущенных шайб (с 14 бросков). В третьем периоде ворота столичной команды защищал Филипп Грубауэр, сделавший шесть сэйвов. Центрфорвард «Пингвинов» Сидни Кросби на одно очко опередил Яромира Ягра (147=65+83) и вышел на второе место в истории клуба по количеству очков, набранных в матчах плей-офф - 148 (53+95). У Марио Лемье - 172 балла (76+96). Нападающий Никлас Бэкстрем разделил первое место в истории Вашингтона с Дэйлом Хантером по количеству голевых передач в плей-офф (47).

