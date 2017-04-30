Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Известны все соперники сборной Украины на будущем ЧМ по хоккею

Украинцы будут бороться с Японией за возвращение в группу А

  • 30.04.2017 09:23
  • 423 просмотров
  • 0 комментария
Метки

По завершении чемпионата мира в Дивизионах 1А и 1Б определились соперники сборной Украины на следующий ЧМ.

Напомним, сборная Украины покинула группу А и опустилась в группу Б первого дивизиона, провалив домашний чемпионат мира.

Соперниками сборной Украины стали Япония, Хорватия, Литва, Эстония и Румыния. Где пройдет чемпионат мира в следующем году, определится позже.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.