Известны все соперники сборной Украины на будущем ЧМ по хоккею

По завершении чемпионата мира в Дивизионах 1А и 1Б определились соперники сборной Украины на следующий ЧМ.
Напомним, сборная Украины покинула группу А и опустилась в группу Б первого дивизиона, провалив домашний чемпионат мира.
Соперниками сборной Украины стали Япония, Хорватия, Литва, Эстония и Румыния. Где пройдет чемпионат мира в следующем году, определится позже.
Источник — Sport.ua
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