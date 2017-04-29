Сергей ВАРЛАМОВ: Разочарован, что Украина не осталась в дивизионе IА

Вчера вечером сборная Украины не просто проиграла сборной Кореи. Она официально стала участником чемпионата мира в дивизионе IB. Проще говоря, по итогам завершившегося в Киеве чемпионата в дивизионе IА опустилась в низшую лигу, третью по счету в мировой иерархии. Там в следующем году и будет бороться со старыми добрыми знакомыми Литвой и Хорватией за право вернуться туда, откуда с таким треском вылетела после домашнего первенства.

Что по поводу всего этого думает недавний лидер сборной, экс-форвард «Калгари», «Сент-Луиса», «Ак Барса», «Сокола», «Донбасса», а нынче исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов, он рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua.

Сборная Кореи – главная сенсация

— Сережа, пора подводить неутешительные итоги. Но для начала разберем заключительный матч сборной. Это был ее лучший поединок на чемпионате? Или тебе больше понравился какой-то другой?

— Я считаю, что сборная провела турнир на одном уровне, не было слишком хорошего, или плохого, ровно прошла. Турнир сложный, пять матчей за шесть дней сыграть. По линиям если пройтись, то вратари отыграли на «отлично», можно поставить «пятерку», оборона подвела, и нападение не забило тех голов, которые могли бы позволить сборной получить другой результат.

— Чего не хватило, чтобы обыграть корейцев в игровое время?

— В первом периоде доминировала сборная Украины, но нужно было забивать. Во втором первые минут 10 сборная Кореи проснулась и начала активный хоккей. В третьем периоде можно было решать, но не смогли забить. Буллиты это лотерея, корейцы лучше пробили, поэтому они победили и заслуженно выходят в элиту в этом году.

— Все отмечают прогресс корейцев, но показалось, что европейцы были не готовы к такому мощному выступлению азиатов? В чем их секрет? Только ли в трудолюбии и дисциплинированности?

— Я думаю, что это физика. Они может, не настолько видят игру, как европейцы, могут просчитать варианты. Грубо говоря, им сказали куда ехать, они туда и бегут. Подобрали идеальных канадцев, которые дали им глубину состава и учат самых корейцев, чему те сами по себе не могли научиться. Этот опыт, думаю, в ближайшие несколько лет корейцы будут играть своим составом без легионеров, если будет такое же финансирование и поставлена цель добиваться задач в элите.

— Поделись впечатлениям от действа, только завершившегося в Киеве. Какие остались ощущения от турнира в целом?

— Разочарование от того, что наша команда не смогла остаться в этом дивизионе. Лет шесть или семь назад в одном интервью я сказал, что нам нужно поставить цель закрепиться в этом дивизионе и показывать на этом уровне стабильные результаты и только потом можно думать об элите.

А зайти в элиту, как раз зашли венгры, и потом вылететь, какой смысл?Я не вижу его. Есть над чем работать не только федерации, но и нам как Лиге: повышать уровень команд, чтобы ребята были готовы к европейскому хоккею, более быстрому.

— Выступление Кореи – главная неожиданность? Или же не выход в топ-дивизион Казахстана – грянул громче?

— Думаю, Корея, однозначно.

— Казахи не настроились на турнир, недооценили соперников, или переоценили свои силы?

— Мне показалось, что расслабленно вышли играть. Даже по Корее можно увидеть, что первые три матча сыграли сильнее, чем последние две, силы как бы тоже закончились.

— По матчу австрийцев с нами ты бы отдал первое место им?

— Мне кажется, корейцы выглядели более интересно. Австрийцы уже много лет играют в элите и там психология и менталитет поставлены на серьезный уровень.Другого уровня у них хоккей, не для второго дивизиона.

Сборную неправильно запустили во Дворец спорта

— Все больше людей сходится во мнении, что играй мы с поляками и венграми не на старте, а на финише турнира, обыграли бы соперников. Согласишься?

— Мне не понятно, по рейтингу низшая команда начинает с сильными, а тут было по-другому. Если бы календарь был сделан: Казахстан, Австрия, Венгрия, Польша, Корея, думаю, результат был бы позитивнее. Ребята смогли бы войти.Так мы, конечно, гадаем, но думаю, могли зацепить венгров и поляков.

— Объясни неискушенным болельщикам, что такое «скользкий лед», который так отличается от заливаемого на матчах чемпионата Украины, что сборникам понадобилось время для привыкания. Мол, в ЧУ играют совсем на другом «покрытии».

— Конечно. Во Дворце спорта всегда вязкий лед, не очень быстрый, всегда тепло и к этому нужно привыкать. Наша сборная не была с преимуществом домашнего льда.

— Много говорилось о позднем переезде сборной во Дворец спорта из Броваров. Обычно организаторы, на правах хозяев, стараются максимально благоприятствовать своей команде. Мы же, наоборот, поставили себя практически в одни условия с гостями, заехав во Дворец всего на день раньше остальных команд. Это просчет, халатность или саботаж?

— Конечно. Я разговаривал с тем, кто проводил чемпионат. Я спросил у них в феврале, когда планируете сборную запустить, они сказали 19-20 числа. Я говорю, это неправильно, хотя бы 10-го. Ведь ребята сначала готовятся в Броварах, где холодно, а потом переезжают в жаркий Дворец спорта. А они говорили, ну и что, какая разница? Отношение было такое к хоккею не первостепенное.

— Сборная Украины доигрывала чемпионат тремя пятерками. Откуда столь повышенный травматизм? У нас настолько тяжелый внутренний чемпионат, здоровье у игроков слабое или раздевалку кто-то сглазил?

— Это потому что длинный сезон, усталость и возраст некоторых ребят сказались. В конце сезона нужно быть внимательным к своему организму, он открыт к травмам в конце сезона.

Люди боятся вкладываться в хоккей

— Томас Рафль – получил звание MVP. Справедливо, или были более заслуженные кандидатуры?

— Ну, я все игры не видел, не считаю, что незаслуженно. Может, он больше понравился тем, кто его выбирал. Не несправедливо —вот так точнее сказать.

— У нас лучший Захарченко? Альтернативы нет?

— Да, объективно, если бы не он, счета были бы намного другими. Вратари отыграли отлично, никаких вопросов по ним не может быть.

— Тренерскому штабу стоит уходить в отставку? Александр Савицкий и так задержался, все его предшественники по году рулили только. Или пора прекращать эту порочную практику?

— Это решать федерации. Мы постоянно меняем тренеров, а результата нет. Есть смысл или нет, не знаю. Кого взять, это снова поражение на турнире и тренера будут убирать, такая у нас традиция. Может, стоит еще поработать.Да и самому Савицкому нужно задать вопрос. Хочет ли он остаться на этом посту.

— На пресс-конференции во Дворце спорта прозвучал призыв сделать чемпионат Украины сильнее, тогда и сборная будет не такой слабой. Ты как исполнительный директор УХЛ, организации, проводящей чемпионат, какие видишь пути развития клубного хоккея в стране?

— Расширять количество участников, нам нужны инвесторы, которые будут содержать хоккейный клуб, так как это неприбыльный вид спорта. А чтобы были спонсоры, нужна поддержка государства, чтобы поддерживать украинский хоккей, сделать налоговые льготы, для того, чтобы инвестор пошел.

А так некоторые люди даже боятся вкладываться, чтобы не видели, что они еще и хоккей поддерживают. Нам нужна помощь от государства и это не только о хоккее, так можно сказать обо всех видах спорта. Как в таком городе-миллионнике, как Киев, не может быть хоккейной команды?.. Харьков, Днепропетровск, Львов. И не только хоккей, но и других спортивных команд.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО