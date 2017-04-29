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Донбасс-2004 примет участие в международном турнире

Расписание матчей World Selects Invite

  • 29.04.2017 14:59
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hcdonbass.com
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2 и 3 мая донецкий «Донбасс 2004» сыграет матчи группового этапа престижного турнира World Selects Invite.

Соперниками донецкой команды станут сборная Словакии, сборная Новой Англии (США) и ХК 74 (Франция). Матчи пройдут на трех аренах: Курмайер Форум спорт-центр (Италия), Спорт-центр «Ричард Бозон» (Франция), Шамуа Спорт (Франция).

Расписание игр World Selects Invite:

2 мая

13:00 «Донбасс 2004» – сборная Словакии

3 мая

13:30 «Донбасс 2004» – сборная Новой Англии
19:45 «Донбасс 2004» – ХК 74

Источник — ХК Донбасс

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