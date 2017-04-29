Донбасс-2004 примет участие в международном турнире

Шахтёр бы как всегда нашел бы причины,чтоб не играть на нём

Судья чудит ..... Карпаты получше выглядят.В Одессе и в Полтаве играть нельзя,а на этом огороде м...

шоу одного актора...

А поле яке чудове! )) Уявляю, що справдилися мрії про "єдиний ТВ-пул" і десь в Англії в...