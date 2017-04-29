Дмитрий НИМЕНКО: «Нужно работать, работать и еще раз работать»

Нападающий сборной Украины Дмитрий Нименко после заключительного матча против сборной Южной Кореи подвел итоги домашнего чемпионата мира.
«Сегодня под конец встречи перешли на игру в три тройки, но это не может быть оправданием. Хочу поздравить сборную Кореи - ребята молодцы и за два года очень прилично добавили. Это были хорошие игры, которые дали прекрасный опыт. Теперь нужно работать, работать и еще раз работать. Мы очень постараемся через год вернуться в этот дивизион», - рассказал Дмитрий Нименко.
Источник — ХК Донбасс
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