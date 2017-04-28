Южная Корея по буллитам обыграла Украину и вышла в элиту

Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе I-A завершился поединком сборных Украины и Южной Кореи. Нашей команде, оформившей понижение в классе еще в среду, оставалось бороться за честь флага. А вот корейцам победа (даже в овертайме или по буллитам) гарнтировала выход в Высший дивизион. Третьей заинтересованной стороной был Казахстан: только выигрыш сборной Украины мог помочь казахстанцам подняться в элиту мирового хоккея вслед за командой Австрии. Добавим, что сразу три игрока не могли помочь подопечным Александра Савицкого в этой встрече, и потому мы играли в три звена (Петранговский, Кича и Победоносцев добавились к Бондареву, который сыграл только в первом поединке турнира).

Первый период прошел примерно в равной борьбе. С учетом того, что, как обычно, мы не смогли реализовать численное преимущество. У нас было две возможности, но, к примеру, однажды после обрезки Дмитрий Нименко бросился под шайбу и после с трудом доехал до скамейки. А поскольку в составе и так было лишь 9 форвардов, стало тревожно, однако наш хоккеист все же продолжил игру. Как и в предыдущих матчах, соперники нас перебросали (11:6). В общем, за счет «морально-волевых» и надежной игры Эдуарда Захарченко сборная Украины не проиграла первый период.

Вторая треть встречи также получилась равной, на этот раз — даже по статистическим показателям. Хотя счет открыли игроки сборной Кореи: несогласованность действий наших игроков привела к тому, что два соперника выкатились на одного защитника — и Жин Ху Ан от души расстрелял Захарченко. Отыграться нам удалось за счет индивидуального мастерства Сергея Бабинца. Шайба оказалась за воротами Южной Кореи, и Мэтт Далтон не спеша поехал ее останавливать Наш форвард ускорился, выцарапал шайбу — и с острого угла, с неудобной руки закатил ее в сетку. 1:1 — и в стане болельщиков сборной Казахстана вспыхнула надежда.

Не угасала она еще долго. Весь третий период чашу весов ни одна из противоборствующих сторон не могла склонить в свою сторону. Корейцам нужна была победа, однако они ведь тоже проводили пятую игру за шесть дней! Хоккеисты «наелись», и основное время закончили в формате «4 на 4». Правда, мы заработали штраф чуть позже, потому в начале овертайма был отрезок, когда подопечным Савицкого пришлось играть втроем против четверых соперников. Сборная Южной Кореи почувствовала, что ситуация стала критической. До послематчевых буллитов на турнире дело еще не доходило, и как себя проявит в серии «хоккейных пенальти» та или иная команда — никто не знал.

За овертайм нашим игрокам можно ставить твердую «пятерку». Начали в меньшинстве, но выстояли. Хотя, напомним, абсолютно ничего с турнирной точки зрения им не нужно было. Корейцы за пять минут дополнительного времени нанесли восемь бросков в створ ворот Захарченко — столько же, как и за весь третий период. Эдуард потянул все и, к слову, в очередной раз был признан лучшим игроком сборной Украины.

Ну а затем была серия буллитов — первая и последняя на киевском турнире. Начала сборная Южной Кореи — и Свифт переиграл Захарченко, а Далтон отразил бросок Буценко. Чо промахнулся, но и Лялька не сумел переиграть «корейца» Мэтта Далтона. Третий раунд: Шин забил и вывел сборную Южной Кореи в элиту мирового хоккея. Наша команда начнет следующий сезон в дивизионе рангом ниже, состав участников еще не определен: в Великобритании турнир еще продолжается.