Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧМ-2017. Австрия деклассировала Польшу и вышла в элитный дивизион

Доля второй путевки целиком и полностью в руках сборной Южной Корреи

  • 28.04.2017 19:18
  • 155 просмотров
  • 0 комментария
Метки
iihf.com
© iihf.com

Победа сборной Польши оставляла определенные шансы полякам на одно из двух первых мест, н австрийцы, которых победа выводила в топ-дивизион, сняли все вопросы касательно победителя еще в первом периоде. Всего же команда Роджера Бадера отгрузила в ворота соперника 11 шайб, сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, Австрия выиграла дивизион 1A и спустя два года вернулась в элиту. Обладетель второй путевки станет известен после матча Украина - Корея. Корейцы в случае победы также выходят в топ-дивизион.

Польша – Австрия  0:11 (0:3, 0:4, 0:4)

Шайбы: 01:44 М. Ульмер – 0:1; 07:01 Леблер (Комарек, Хофер) – 0:2; 10:02 Хофер (Раффль, Шумниг) – 0:3; 28:36 Раффль (Хайнрих, Шумниг – больш.) – 0:4; 29:07 Хаудум (С. Ульмер, Кирхшлагер) – 0:5; 35:39 Комарек (Хофер, Шумниг) – 0:6; 39:51 Комарек (Хаудум) – 0:7; 46:52 Стронг – 0:8; 48:27 Хаудум (Хайнрих) – 0:9; 50:31 Леблер (Ундерпфунд, Кирхшлагер) – 0:10, 55:20 Леблер – 0:11.

Вратари: Одробны (20:00 — Радзишевски) — Штаркбаум

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.