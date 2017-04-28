Победа сборной Польши оставляла определенные шансы полякам на одно из двух первых мест, н австрийцы, которых победа выводила в топ-дивизион, сняли все вопросы касательно победителя еще в первом периоде. Всего же команда Роджера Бадера отгрузила в ворота соперника 11 шайб, сохранив при этом свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, Австрия выиграла дивизион 1A и спустя два года вернулась в элиту. Обладетель второй путевки станет известен после матча Украина - Корея. Корейцы в случае победы также выходят в топ-дивизион.

Польша – Австрия – 0:11 (0:3, 0:4, 0:4)

Шайбы: 01:44 М. Ульмер – 0:1; 07:01 Леблер (Комарек, Хофер) – 0:2; 10:02 Хофер (Раффль, Шумниг) – 0:3; 28:36 Раффль (Хайнрих, Шумниг – больш.) – 0:4; 29:07 Хаудум (С. Ульмер, Кирхшлагер) – 0:5; 35:39 Комарек (Хофер, Шумниг) – 0:6; 39:51 Комарек (Хаудум) – 0:7; 46:52 Стронг – 0:8; 48:27 Хаудум (Хайнрих) – 0:9; 50:31 Леблер (Ундерпфунд, Кирхшлагер) – 0:10, 55:20 Леблер – 0:11.

Вратари: Одробны (20:00 — Радзишевски) — Штаркбаум