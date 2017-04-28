Соперники сборной Украины на ЧМ-2017 ((IА). Южная Корея

Азиатские страны и хоккей воспринимаются, как слова антонимы и статистика из года в год упорно подтверждает этот стереотип. Однако на нынешнем чемпионате Южная Корея стала, пожалуй, главным открытием турнира. Сделав задел на старте в матче с Казахстаном, и добыв победы над Венгрией и Польшей, корейцы неожиданно были разгромлены Австрией, но победа в заключительном матче турнира все равно гарантирует им повышение в классе.

Все расклады перед заключительным туром здесь.

Экскурс в историю

История сборной Южной Кореи по хоккею берет свое начало с 1960-го года и за 57 лет лучшим достижением команды является 3-е место на ЧМ (IA) в 2011-м году. Тем не менее, 4 из 5 последних сезонов южнокорейцы провели в дивизионе IA, в то время как наши ребята были вынуждены дважды пробиваться обратно с третьего эшелона мирового хоккея. В истории нашего очного противостояния числятся только две игры - на ЧМ-2014 в дивизионе 1A (победа сборной Украины 8:2) и на юниорском ЧМ-2016 (победа наших ребят 3: в овертайме). Любопытно, что во всех встречах южнокорейцы выпадают нам в заключительных турах.

Нынешний состав сборной Кореи

Костяк сборной по большей части состоит из игроков клуба «Анян Халла», представляющего Южную Корею в Азиатской хоккейной лиге.

Всего в заявку сборной Южной Кореи попало 22 игрока:

Вратари: Мэтт Далтон (Анян Халла), Ку Хун Парк, Сунг Йе Парк (Хай 1)

Защитники: Эрик Реган, Алекс Плант, Ли Дон Ку, Ким Йон Хван, Ким Вон Юн (Анян Халла), Брайан Янг (Хай 1), Ох Хьюн Хо (Дамьянг), Сео Йонг Юн (Корея Колледж)

Нападающие: Майк Тэйствуйд, Ким Ки Сунг, Ким Санг Вук, Парк Ву-Санг, Чо Мин Хо, Ким Вон Юнг, Шин Санг Ву, Шинг Сан Ху, Ан Йин Ху (Анян Халла), Майкл Свифт, Шин Хьюнг Юн (Хай 1),

К слову, средний рост азиатской сборной 182 сантиметра, во главе со 192-мантиметровым капитаном Пак Ву-Сангом. Он же является единенным из коренных южнокорейцев, имеющим в своей карьере вне азиатский опыт, поиграв 1 сезон в Британской элитной лиге. Но главная ударная сила этой сборной натурализованные канадцы Брок Радунске, Майк Тэствуд, Майкл Свифт и американец Майк Раджа, в свое время так и не сыскавшие себе славы после драфта и предварительных контрактов с клубами НХЛ. Чего не скажешь об их наставнике, канадце южнокорейского происхождения, 2-х кратном обладателе Кубка Стэнли и бывшем игроке сборной Канады, Джиме Паке.

Травмы на предтурнирном сборе исключили из финальной заявки Раджа и Радунске, что определенно облегчит задачу соперникам южнокорейцев, но именитый тренер сборной Южной Кореи, наверняка найдет решение возникшей проблеме.

Уже менее чем через год южнокорецы дебютируют на домашних зимних Олимпийских играх. Таким образом, можно предположить, что уже сейчас в этой стране нацелены на формирование оптимально конкурентного коллектива, способного достойно проявить свои возможности с грандами мирового хоккея. И как показали матчи чемпионата мира – они находятся на правильном пути.

Андрей МУСИЙКО