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Кубок Стэнли. Оттава и Питтсбург начинают с побед. Матчи четверга

Статистика и видеообзоры поединков

  • 28.04.2017 08:50
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НХЛ. Вашингтон - Питтсбург
© НХЛ. Вашингтон - Питтсбург
В субботу во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли были сыграны две встречи. 
 
Оттава - Рейнджерс - 2:1 (счет в серии — 1:0)
2-й период
0:1 Рейнджерс - Райан МакДона - 1 (Матс Зуккарелло Аасен - 1, Павел Бучневич - 1), 07:10, в большинстве
1:1 Оттава - Райан Дзингель - 1 (Алекс Барроуз - 2, Кайл Тёррис - 2), 18:39, в большинстве
3-й период
2:1 Оттава - Эрик Карлссон - 1 (Майк Хоффман - 2, Марк Мето - 1), 15:49
 
Вратарь нью-йоркской команды Хенрик Лундквист 21 раз вступал в игру в первой 20-минутке, установив личный рекорд по количеству отраженных бросков в одном периоде. Защитник хозяев Эрик Карлссон, Вторая звезда матча, забил первый гол в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, а в шести поединках первого раунда на счету шведа 6 передач. Всего за карьеру Карлссон провел 36 встреч в плей-офф и впервые забросил победную шайбу.
 
 
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:1)
2-й период
0:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 3 (Джейк Гюнцель - 2, Патрик Хорнквист - 2), 00:12
0:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 4 (Патрик Хорнквист - 3, Олли Мяяття - 2), 01:04
1:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 4 (Ларс Эллер - 3, Ти Джей Оши - 5), 18:17
3-й период
2:2 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 2 (Мэтт Нисканен - 2), 08:05
2:3 Питтсбург - Ник Бонино - 2 (Скотт Уилсон - 1, Йан Коул - 4), 12:36
 
В 14 матчах плей-офф против «Пингвинов» нападающий столичной команды Александр Овечкин (Третья звезда поединка) набрал 22 очка (11+11). В 14 играх плей-офф против Вашингтона на счету центрфорварда Питтсбурга Сидни Кросби (Вторая звезда) 17 баллов (10+7). Нападающий «Пингвинов» Крис Кунитц сыграл 107-й матч в Кубке Стэнли, сравнявшись на пятом месте в клубной истории с Марио Лемье. 

Источник — Sport.ua

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