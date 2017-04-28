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ЧМ-2017. Южная Корея — Украина. LIVE с 20:30

Текстовая трансляция заключительного матча сборной Украины на чемпионате мира

  • 28.04.2017 08:08
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iihf.com
© iihf.com

В Киеве завершается чемпионат мира по хоккею в Дивизионе I-A. Сегодня сборная Украины встретится с командой Южной Кореи. Мы понизились в классе, тогда как корейцы в случае победы выходят в Высший дивизион (теоретически они могут выйти туда и в случае поражения). Смогут ли подопечные Александра Савицкого напоследок «хлопнуть дверью» - узнаем сегодня вечером. Наш портал проведет текстовую трансляцию матча. Начало поединка — в 20:30. Не пропустите!

Источник — Sport.ua

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