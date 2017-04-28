ЧМ-2017. Расклады перед последним игровым днем

Перед заключительным днем чемпионата мира в Дивизионе I-A уже ясно, что сборные Венгрии и Украины займут пятое и шестое места соответственно. Наша команда, как следствие, в следующем году выступит в более низком Дивизионе I-B, а венгры останутся в I-A.

Призрачные шансы на выход в Высший дивизион чемпионата мира имеют поляки. Для того, чтобы все получилось, им необходимо обыграть Австрию и надеяться на поражение Казахстана от Венгрии.

Казахстанцам в первом матче пятничного игрового дня необходимо выиграть у венгров, а потом ждать потери очков австрийцами либо корейцами, которым предстоит сыграть с нашей командой.

Задача сборных Австрии и Южной Кореи значительно проще – нужно просто выиграть свои матчи.