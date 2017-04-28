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ЧМ-2017. Расклады перед последним игровым днем

Сразу четыре команды претендуют на первые два места

  • 28.04.2017 07:53
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iihf.com. Польша - Венгрия
© iihf.com. Польша - Венгрия
Перед заключительным днем чемпионата мира в Дивизионе I-A уже ясно, что сборные Венгрии и Украины займут пятое и шестое места соответственно. Наша команда, как следствие, в следующем году выступит в более низком Дивизионе I-B, а венгры останутся в I-A.
 
Призрачные шансы на выход в Высший дивизион чемпионата мира имеют поляки. Для того, чтобы все получилось, им необходимо обыграть Австрию и надеяться на поражение Казахстана от Венгрии.
 
Казахстанцам в первом матче пятничного игрового дня необходимо выиграть у венгров, а потом ждать потери очков австрийцами либо корейцами, которым предстоит сыграть с нашей командой.
 
Задача сборных Австрии и Южной Кореи значительно проще – нужно просто выиграть свои матчи.

Источник — Sport.ua

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