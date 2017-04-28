Це вам не ель-класіко....

Во первых Антон стал олимпийским чемпионом в Лондоне, а мы все знаем как там англы тащили своих з...

от після того мабуть він і подумав, що ну їх нафіг, тих жінок)))

Шурыгина, чё ли?

интересно, найдётся ли в Украине нормальная здравомыслящая девушка, которая б не захотела быть из...

Эх, а наши проституточки за 300-400 гривен работают...((( А тут баба за раздвинутые ноги столько ...