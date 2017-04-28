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ЧМ-2017. Австрия разгромила Южную Корею

Австрийцы сделали серьезную заявку на выход в элиту. Корейцы впервые в Киеве програли

  • 28.04.2017 07:34
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iihf.com. Австрия - Южная Корея
© iihf.com. Австрия - Южная Корея

На проходящем в Киеве чемпионате мира по хоккею в Дивизионе I-A сборная Австрии забросила пять безответных шайб в ворота непобедимой доселе команды Южной Кореи. Австрийцы догнали по очкам своих соперников. Так что теперь всё зависит от самих австрийцев: если сегодня они обыграют сборную Польши, то повысятся в классе. Южная корея, напомним, встретится со сборной Украины и в случае победы также выйдет в высший дивизион.

АВСТРИЯ — ЮЖНАЯ КОРЕЯ - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
 
Шайбы: 12:09 Хаудум — 1:0; 12:57 Леблер (Ганал) — 2:0; 16:26 Хайнрих (Леблер, Ганал) — 3:0; 24:36 Комарек (Хайнрих, Раффль) — 4:0; 49:09 Стронг (Шлахер) — 5:0
 
Вратари: Штаркбаум — Далтон (24:36 — Сунхе Парк)
Броски: 36 (11+13+12) — 25 (11+4+10)
Штраф: 4 — 6

Источник — Sport.ua

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