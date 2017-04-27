ВАРЛАМОВ: Если есть возможность - нужно и нам натурализировать игроков

Потерпев поражение от казахов (2:4) наша команда после четырех туров имеет стопроцентный результат: четыре матча – четыре поражения. Теперь даже победа в последнем поединке над сборной Кореи не спасет подопечных Савицкого от вылета в низший дивизион. Промежуточный печальный итог выступлению по традиционно подвел для Sport.ua экс-форвард сборной Сергей Варламов.

— Что скажешь по матчу с Казахстаном? Прогнозировано проиграли?

— Как бы да. Уровень игроков Казахстана выше. Но ребята все равно показали характер, играли, но опять же не хватило результативности на все 60 минут. Сумели вернуться с 0:2, проявили характер, то есть, потенциал есть, но нужно еще работать и держать концентрацию все 60 минут.

— У казахов была мотивация – предстартовый фаворит в случае неудачи мог пролететь мимо топ-дивизиона. На родине у них уже поговаривали об отставке главного тренера.

— Ну, конечно же, Казахстан приезжал сюда, чтобы выйти в элиту, это была единственная задача. Неудачный старт, матч против Кореи, заставил играть поединок против нашей сборной только на победу, намного серьезнее воспринимать игру. Было давление, но они с ним справились, и смогли выиграть.

— У наших тоже была мотивация: поражение отправляло нас в низший дивизион. Как тебе показалось, команда сделала все, что смогла?

— Опять же играла, можно выделить звено Бабенца, Буценко и Ляльки, они было заметны на протяжении всего турнира, и вчера тоже показали себя. Но одного звена недостаточно, нужно хотя бы три тройки, одной сборную Казахстана не обыграть.

— Единственная линия нашей команды, которая вселяет определенный оптимизм – вратарская. Согласен? Как оценишь дебют Дьяченко?

— Да, Богдан сыграл отлично, его винить нельзя. Первый гол забивался, когда игрок перед воротами был. Я бы не нашел его вины ни в одной шайбе. Не мог бы его упрекнуть, много раз выручал команду, сыграл даже лучше, чем многие ожидали.

— Богдану Дьяченко понравились Боченски и Доус. А тебе?

— Согласен, они выделяются, мастера, которые в КХЛ доказали класс своей результативность.

— Голы сборной Казахстана забивали не совсем «казахи». Тебя не смущает натурализация, из-за которой национальные команды становятся больше похожи на клубы?

— Это работа тренеров. Нужно искать, комбинировать игроков. Да и ребятам нашим нужно было попроще играть, больше нацеленность на ворота, бросать и идти туда. Не пытаться играть в техничный хоккей, который сборная Казахстана показывает.

— Сережа, ты много поиграл в низших лигах Северной Америки. Там действительно много ребят – канадцев, американцев – у которых украинские корни?

— Я не помню, давно там не был. Если есть возможность, и если у них есть желание, то можно натурализовать, это, конечно, помогло бы. Не собирать всех подряд, а выборочно. Несколько ребят усилили бы команду, и это была бы свежая кровь, и может позитивно сказалось бы на сборной.

— Сейчас много разговоров ходит, что сборная слабая, потому что чемпионат страны не сильный, и «Донбассу» с «Кременчугом» надо чуть ли не в первенство Беларуси заявляться. Ты, как исполнительный директор УХЛ, что скажешь по этому поводу?

— Ну, чемпионат такой какой есть, никуда не уйдем. Чтобы он стал сильнее, нужно привлекать игроков, чтобы приезжали команды из Европы, России, Казахстана, Белоруссии. И усилить тем самым другие клубы помимо «Кременчуга» и «Донбасса», тогда будет повышаться уровень игроков. Тяжело когда ты постоянно играешь против одних и тех же ребят, так мастерство особо не будет подниматься. И это сказывается на сборной.

Еще бы, конечно, товарищеские игры хорошо было бы сыграть, чтобы привыкнуть и понимать в какой хоккей на ЧМ играть. А так сходу переключится с чемпионата Украины на чемпионат мира довольно таки сложно.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО