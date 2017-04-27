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СУКМАНСКИЙ: Североамериканцы Казахстана — это те, кто выигрывает матчи

Телевизионный комментатор поделился мнением о поединке Казахстан – Украина

  • 27.04.2017 13:38
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sports.kz. Александр Сукманский
© sports.kz. Александр Сукманский

Поддержка трибун окрыляла сборную Украины, но этого оказалось недостаточно, чтобы одолеть Казахстан.

Результат игры с Украиной — как по мне, это дело случая. Плюс наша команда, конечно, отдавалась по полной. Украинцы проиграли четыре из четырех матчей, но домашний стадион и очень высокая личная мотивация каждого игрока нашей команды, обусловленная и поддержкой публики, и желанием хорошо сыграть на турнире такого уровня, — это добавляет, окрыляет сборную Украины. У нас этот матч отыграл 18 летний вратарь Богдан Дьяченко. До этого он никогда не выступал за национальную сборную — ни секунды. Специалисты прокомментировали его игру как прекрасный дебют. Голы Михайлиса и Боченски немного заставили покритиковать Богдана — мол, между щитков и в ближний угол пропустил. Но, в целом, все им довольны.

Наверняка Казахстан недооценивал сборную Украины, но как только команда Занковца включалась, она достигала своего. Об этом свидетельствует и гол за мгновение до конца первого периода, когда большинство реализовали за 10 секунд, и то, как Казахстан третий период провел, пока не добыл необходимый результат. Так что вопрос в том, почему Казахстан играет, когда включается, — и почему он не включен на протяжении всего матча.

Североамериканцы Казахстана — это те, кто делает все, к сожалению. Они выигрывают матчи, они создают проблемы, когда начинают немного не доигрывать свои смены. По сути, пока вообще сложно выделить кого-то кроме вратаря и пятерки, где играют Боченски, Бойд, Даллмен и Доус. Ну, — и североамериканское большинство красиво разыгрывается. Мало, правда, реализуют», — сказал Сукманский. 


 

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