Вітаю Сергія! Дуже радий що з Шахтаря ніхто не хоче йти, всі грають довго. Він стане у нагоді, ща...

Проблема ДК и Сборной в том, что вся игра держится на одном игроке. Более менее сильная команда е...

собственно, ВЕХЛ прекратила существование, когда белорусских команд в ней стало 90% и в итоге они...

А что же Суркис не помог?Или он все средства потратил на восстановления поля?

он не охренел? шото много он забивает...

Ох и отхватит же люлей сестричка Кличко, думаю это последний бой Кличко

А они не проносят, им выдает уже на стадионе служба безопасности клуба все это барахло...

Проблема в тому що цими "100%білими" адік і ко ропалювали печі не гірше ніж євреями чи...