Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Стэнли. Нэшвилл и Эдмонтон начали с побед. Матчи среды

Статистика и видеообзоры поединков

  • 27.04.2017 11:49
  • 54 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ. Анахайм - Эдмонтон
© НХЛ. Анахайм - Эдмонтон
Стартовал второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В среду были сыграны две встречи.
 
Сент-Луис - Нэшвилл - 3:4 (счет в серии – 0:1)
1-й период
0:1 Нэшвилл - Колин Уилсон - 1 (ПиКей Суббан - 3, Райан Эллис - 4), 11:24, в большинстве 
2-й период
0:2 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 1 (Райан Джохансен - 6), 02:22
1:2 Сент-Луис - Кольтон Парайко - 2 (Джоэль Эдмундсон - 1, Кайл Бродзяк - 2), 08:04
1:3 Нэшвилл - Филип Форсберг - 3 (ПиКей Суббан - 4, Роман Йоси - 2), 12:11, в большинстве
3-й период
2:3 Сент-Луис - Джейден Шварц - 3 (Пол Штясны - 1, Джоэль Эдмундсон - 2), 06:48
3:3 Сент-Луис - Владимир Соботка - 2 (Магнус Пааярви - 2), 09:22
3:4 Нэшвилл - Вернон Фиддлер - 1 (Остин Ватсон - 2), 14:55
 
Победную шайбу забросил левый крайний гостей Вернон Фиддлер, который проводил первый матч плей-офф в этом сезоне. Таким образом, «Хищники» одержали пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. На второй минуте второго периода травму левой ноги получил нападающий Нэшвилла Кевин Фиала. После силового приема защитника «Блюзменов» Роберто Бортуццо Фиала упал и врезался в борт. Его унесли со льда на носилках. Игру задержали на 17 минут: скорая увезла хоккеиста в больницу, а проводить матч без нее нельзя. Так что пришлось ждать приезда другой машины. Первой звездой поединка стал защитник гостей ПиКей Суббан. Он набрал 3 очка (1+2) – больше, чем в четырех играх первого раунда против Чикаго (0+2).
 
 
Анахайм - Эдмонтон - 3:5 (0:1)
2-й период
1:0 Анахайм - Райан Гецлаф - 4 (Кэм Фаулер - 1, Райан Кеслер - 2), 00:37, в большинстве
1:1 Эдмонтон - Марк Летесту - 2 (Райан Нюджент-Хопкинс - 1, Леон Драйзайтль - 3), 06:22, в большинстве
3-й период
1:2 Эдмонтон - Марк Летесту - 3 (Леон Драйзайтль - 4, Коннор Макдэвид - 3), 06:23, в большинстве
1:3 Эдмонтон - Адам Ларссон - 1 (Леон Драйзайтль - 5, Патрик Марун - 1), 08:03
2:3 Анахайм - Патрик Ивз - 2 (Райан Гецлаф - 3, Брэндон Монтур - 2), 09:22
3:3 Анахайм - Якоб Силфверберг - 3 (Эндрю Кольяно - 1, Райан Кеслер - 3), 10:47
3:4 Эдмонтон - Адам Ларссон - 2 (Оскар Клефбом - 2, Патрик Марун - 2), 15:20
3:5 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 2 (Милан Лючич - 2, Адам Ларссон - 2), 18:55, в пустые ворота
 
Анахайм проиграл в основное время впервые за 19 матчей (с 10 марта). Защитник гостей Адам Ларссон, Первая звезда поединка, забил два гола, в т.ч. победный. В предыдущих 11-ти встречах плей-офф на его счету было лишь одно взятие ворот. Центрфорвард «Нефтяников» Леон Драйзайтль набрал 4 очка (1+3). В пяти встречах регулярного сезона против «Уток» в активе немца было 8 очков (6+2).

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.