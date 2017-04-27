Стартовал второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. В среду были сыграны две встречи.
Сент-Луис - Нэшвилл - 3:4 (счет в серии – 0:1)
1-й период
0:1 Нэшвилл - Колин Уилсон - 1 (ПиКей Суббан - 3, Райан Эллис - 4), 11:24, в большинстве
2-й период
0:2 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 1 (Райан Джохансен - 6), 02:22
1:2 Сент-Луис - Кольтон Парайко - 2 (Джоэль Эдмундсон - 1, Кайл Бродзяк - 2), 08:04
1:3 Нэшвилл - Филип Форсберг - 3 (ПиКей Суббан - 4, Роман Йоси - 2), 12:11, в большинстве
3-й период
2:3 Сент-Луис - Джейден Шварц - 3 (Пол Штясны - 1, Джоэль Эдмундсон - 2), 06:48
3:3 Сент-Луис - Владимир Соботка - 2 (Магнус Пааярви - 2), 09:22
3:4 Нэшвилл - Вернон Фиддлер - 1 (Остин Ватсон - 2), 14:55
Победную шайбу забросил левый крайний гостей Вернон Фиддлер, который проводил первый матч плей-офф в этом сезоне. Таким образом, «Хищники» одержали пятую победу подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. На второй минуте второго периода травму левой ноги получил нападающий Нэшвилла Кевин Фиала. После силового приема защитника «Блюзменов» Роберто Бортуццо Фиала упал и врезался в борт. Его унесли со льда на носилках. Игру задержали на 17 минут: скорая увезла хоккеиста в больницу, а проводить матч без нее нельзя. Так что пришлось ждать приезда другой машины. Первой звездой поединка стал защитник гостей ПиКей Суббан. Он набрал 3 очка (1+2) – больше, чем в четырех играх первого раунда против Чикаго (0+2).
Анахайм - Эдмонтон - 3:5 (0:1)
2-й период
1:0 Анахайм - Райан Гецлаф - 4 (Кэм Фаулер - 1, Райан Кеслер - 2), 00:37, в большинстве
1:1 Эдмонтон - Марк Летесту - 2 (Райан Нюджент-Хопкинс - 1, Леон Драйзайтль - 3), 06:22, в большинстве
3-й период
1:2 Эдмонтон - Марк Летесту - 3 (Леон Драйзайтль - 4, Коннор Макдэвид - 3), 06:23, в большинстве
1:3 Эдмонтон - Адам Ларссон - 1 (Леон Драйзайтль - 5, Патрик Марун - 1), 08:03
2:3 Анахайм - Патрик Ивз - 2 (Райан Гецлаф - 3, Брэндон Монтур - 2), 09:22
3:3 Анахайм - Якоб Силфверберг - 3 (Эндрю Кольяно - 1, Райан Кеслер - 3), 10:47
3:4 Эдмонтон - Адам Ларссон - 2 (Оскар Клефбом - 2, Патрик Марун - 2), 15:20
3:5 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 2 (Милан Лючич - 2, Адам Ларссон - 2), 18:55, в пустые ворота
Анахайм проиграл в основное время впервые за 19 матчей (с 10 марта). Защитник гостей Адам Ларссон, Первая звезда поединка, забил два гола, в т.ч. победный. В предыдущих 11-ти встречах плей-офф на его счету было лишь одно взятие ворот. Центрфорвард «Нефтяников» Леон Драйзайтль набрал 4 очка (1+3). В пяти встречах регулярного сезона против «Уток» в активе немца было 8 очков (6+2).
Источник — Sport.ua
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