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ЧМ-2017. Сборная Украины проиграла Казахстану и покидает Дивизион I-A

Команда Савицкого проиграла и четвертый поединок на турнире

  • 26.04.2017 22:57
  • 1157 просмотров
  • 15 комментария
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iihf.com. Казахстан - Украина
© iihf.com. Казахстан - Украина
Этот поединок был ключевым для сборной Украины (впрочем, таковыми являлись и первые три). Лишь победа оставляла нам шансы задержаться в Дивизионе  I-A (ну или поражение в овертайме со множеством сопутствующих факторов).
 
Главный тренер нашей команды Александр Савицкий пообещал, что в воротах появится Богдан Дьяченко — и свое слово сдержал. Однако дебют юного голкипера оказался неудачным — казахстанцы «распечатали» его ворота уже на 4-й минуте. Максим Семенов нанес мощный бросок от синей линии, и Найджел Доус подправил шайбу, направив ее между щитков Дьяченко. Тем не менее, наша команда пыталась переломить ход игры. Моменты для этого были. Казастан, самая недисциплинированная на данный момент команда турнира, трижды предоставлял нам численное преимущество. Но его реализация как была, так и остается слабым местом сборной Украины. Были броски, полумоменты, но реально голевых ситуаций за 6 минут в большинстве мы так и не создали. Зато наши соперники использовали первую же возможность. Причем хватило им для этого совсем немного времени. За 11 секунд до перерыва за подножку был удален Денис Исаенко, а за секунду до сирены второй раз зажегся красный свет за воротами Дьяченко. Шайбу сделало «американское» звено сборной Казахстана: Дастин Бойд из-за ворот отдал на Брэндона Бачински, тот отпасовал на Мартина Сен-Пьера — 2:0.
 
Если верить по статистике, то второй период прошел с еще большим преимуществом Казахстана. Судите сами: в первой 20-минутке наши соперники нанесли 13 бросков в створ, во втором — 18 (у нас — 8 и 7 соответственно). В первом казахстанцы трижды удалялись, во втором — один раз, а у нас наоборот — 1 и 3. Тем не менее, счет сравнялся! И хватило подопечным Савицкого всего одной минуты игрового времени ближе к концу периода. Сперва Виталий Лялька вывел Александра Победоносцева и Дмитрия Нименко на одного защитника. Наш капитан отдал пас — и Нименко сократил отставание в счете. А вскоре Владимр Варивода и Кирилл Катрич вывели Сергея Бабинца на удар, и тот «снял паутинку» с девятки ворот Виталия Колесника. Трибуны завелись, игроки почувствовали кураж, так что наставник сборной Казахстана Эдуард Занковец взял тайм-аут. На перерыв наша команда уходила под дружное скандирование «Молодцы!».
 
Однако третий период, к сожалению, расставил всё по местам. Очевидно, казахстанцы серьезно поговорили в раздевалке в перерыве, и вышли предельно заряженными на борьбу. А нашим игрокам, которые всю игру провели в три звена, снова не хватило сил. Очень быстро Никита Михайлис вывел сборную Казахстана вперед и, по большому счету, отыграться у нашей команды шансов не было. А под занавес матча все вопросы снял Боченски, реализовавший численное преимущество. Четыре поединка провела на турнире наша сборная, и ни разу не сумела забить в заключительном периоде. А не пропустила только раз — в игре с Австрией.
 
Итак, даже теоретических шансов на продление прописке в этой группе у нас не осталось. У сборной Венгрии три очка, у нас пока ни одного. Но при равенстве очков в силу вступает результат очной встречи, а мы ее венграм проиграли.

КАЗАХСТАН - УКРАИНА - 4:2 (2:0; 0:2; 2:0)
1-й период
1:0 - Доус (Семенов, Боченски, 03:21)
2:0 - Сен-Пьер (Боченски, Бойд, 19:59), в большинстве
2-й период
2:1 - Нименко (Победоносцев, Лялька, 14:25)
2:2 - Бабинец (Катрич, Варивода, 15:16)
3-й период
3:2 - Михайлис (Старченко, 01:59)
4:2 - Боченски (Доус, 17:04), в большинстве
 
Казахстан: Колесник - Липин, Семенов, Трясунов, Даллмэн, Савченко, Лакиза, Степанов, Полохов - Бойд, Боченски, Доус, Иванов, Маркелов, Пушкарев, Старченко, Худяков, Панюков, Сен-Пьер, Кучин, Михайлис, Сагадеев.
Украина: Дьяченко - Победоносцев, Кугут, Толстушко, Алексюк, Игнатенко, Исаенко, Варивода, Катрич - Буценко, Бабинец, Лялька, Благой, Петранговский, Нименко, Гниденко, Кича, Кузьмик, Чернышенко, Гаврик.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    slavant
      slavant, 26.04.2017 23:01
    +3
    выбросили деньги непонятно на что, лучше б вложили бы их в развитие хоккея, понятно было что в этой группе будут больше за выживание бороться чем за выход в "вышку"...
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    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 26.04.2017 23:02
    -1
    Уже скоро начнут писать такие анекдоты о нашей сборной по хоккею: "2030 год. Сенсация! Сборная Испании вышла в высший дивизион Чемпионата мира по хоккею!!!Сборная Украины же все ещё продолжает бороться за выживание в 1 дивизионе"

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    pahentrahen
      pahentrahen, 26.04.2017 23:03
    -8
    1В сцуко как бесславно, как и на ЧЕ по фудбику, полное падение нравов
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    poproshenko9
    poproshenko9, 26.04.2017 23:18
    -4
    Мда, позорище полнейшее. Особенно на фоне сборной РФ, завоевавшей больше всех титулов ЧМ за последнее десятилетие.
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    Трактор
      Трактор, 26.04.2017 23:21
    +2
    1В-2018: Украина, Япония, Хорватия, Литва, Эстония, Румыния. Где-то так.
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    Ссылка
    Андрей Богомолец
      Андрей Богомолец, 26.04.2017 23:23
    +2
    Трактор, 26.04.2017 23:21
    1В-2018: Украина, Япония, Хорватия, Литва, Эстония, Румыния. Где-то так.
    Ответить
    ну Великобритания как бы еще не поднялась в классе хотя близко к истине
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    Leon Leon
      Leon Leon, 26.04.2017 23:25
    0
    Мой комментарий был первый написал что Украина проиграет 1:5 удалили за что?СПИРТ ЯЯ УМНЕЙТЕ,.
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    asonassa1983
      asonassa1983, 26.04.2017 23:31
    +4
    Дякую хлопцям за гру! Боролись у кожному матчі. Реаліїї сьогодення нажаль такі.... Одноразовими акціями не можливо замінити планомірну роботу спрямовану на результат. Вище голови не стрибнули, проте показали жаду до перемоги в кожній грі. Взвейтесь Соколы Орлами!!!!
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    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 26.04.2017 23:34
    +1
    Браво Хлопці!!!
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    Istm
    online
      Istm, 26.04.2017 23:35
    +1
    slavant, 26.04.2017 23:01
    выбросили деньги непонятно на что, лучше б вложили бы их в развитие хоккея, понятно было что в этой группе будут больше за выживание бороться чем за выход в "вышку"...

    что значит "выбросили деньги непонятно на что"?
    вы ожидали, что сборная будет претендовать на высший дивизион? если бы удержались - это был бы хороший результат. это было очевидно до начала турнира.
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    kung_vv
    online
      kung_vv, 26.04.2017 23:40
    0
    Istm, 26.04.2017 23:35
    что значит "выбросили деньги непонятно на что"?вы ожидали, что сборная будет претендовать на высший дивизион? если бы удержались - это был бы хороший результат. это было очевидно до начала турнира.
    Ни одного указателя у Дворца спорта, ни афиш в городе... Если фанат не знает русского-английского, он беспомощен практически. А из ремонта в самом Дворце - отремонтировали лестницу. Может, конечно, еще ВИП-ложу и т.д., но обычным посетителям неясно, куда ушли 45 млн грн.
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    avtv4444
      avtv4444, 26.04.2017 23:43
    -1
    На чемпионатах мира не играют сильнейшие игроки НХЛ вот росия и выигрываетю А на олимпиадах они летят канадцам и американцам в 5-7 шайб. Реальная растановка такова; КАНАДА США ФИНЛЯНДИЯ 4-5 места Россия и Швеция.
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    Istm
    online
      Istm, 26.04.2017 23:49
    0
    kung_vv, 26.04.2017 23:40
    Istm, 26.04.2017 23:35
    что значит "выбросили деньги непонятно на что"?вы ожидали, что сборная будет претендовать на высший дивизион? если бы удержались - это был бы хороший результат. это было очевидно до начала турнира.

    Ни одного указателя у Дворца спорта, ни афиш в городе... Если фанат не знает русского-английского, он беспомощен практически. А из ремонта в самом Дворце - отремонтировали лестницу. Может, конечно, еще ВИП-ложу и т.д., но обычным посетителям неясно, куда ушли 45 млн грн.

    с утра называли цифру 25 млн, уже 45 млн.
    афиши в городе были - это раз.баннеры на проспектах встречались, в метро встречались, на улицах кое-где.
    внутри дворца спорта и рядом указатели были - это два.не на всех языках стран участников - да.
    фанзону и сцену рядом оборудовали, на которой постоянно выступали какие-нибудь группы - это три.
    внутри дс сделали небольшую выставку, зону отдыха, крыло с настольными играми, чтобы дети не скучали - это четыре.
    приезжие фаны были вполне довольны, по реакции было видно - это пять.
    Не факт, что там все деньги чисто потрачены, но эта сумма в любом случае несопоставима с евро2012, да и евровидение скорее всего гораздо дороже обойдется.
    Ссылка
    Mikhail Grunichev
    online
      Mikhail Grunichev, 26.04.2017 23:50
    0
    avtv4444, 26.04.2017 23:43
    На чемпионатах мира не играют сильнейшие игроки НХЛ вот росия и выигрываетю А на олимпиадах они летят канадцам и американцам в 5-7 шайб. Реальная растановка такова; КАНАДА США ФИНЛЯНДИЯ 4-5 места Россия и Швеция.
    Ну в 5-7 шайб сборная Россия никогда на ОИ не проигрывала.Даже Канаде в Ванкувере проиграли 3-7.Самое крупное поражение в 4 шайбы.Но до этого были ОИ в Турине и там Россия Канаду обыграла.Хотя никто не спорит.Что Канада и США сейчас сильнейший в мире.
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    Istm
    online
      Istm, 26.04.2017 23:52
    -1
    avtv4444, 26.04.2017 23:43
    На чемпионатах мира не играют сильнейшие игроки НХЛ вот росия и выигрываетю А на олимпиадах они летят канадцам и американцам в 5-7 шайб. Реальная растановка такова; КАНАДА США ФИНЛЯНДИЯ 4-5 места Россия и Швеция.

    да и без нхловцев их частенько дрючат. не так давно на какой-то олимпиаде кажется, сша их 8:3 уделала, причем там команда полустуденческая у американцев была.
    действующие чемпионы мира - канадцы, серебрянные - финны.
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