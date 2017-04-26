ЧМ-2017. Сборная Украины проиграла Казахстану и покидает Дивизион I-A

Этот поединок был ключевым для сборной Украины (впрочем, таковыми являлись и первые три). Лишь победа оставляла нам шансы задержаться в Дивизионе I-A (ну или поражение в овертайме со множеством сопутствующих факторов).

Главный тренер нашей команды Александр Савицкий пообещал, что в воротах появится Богдан Дьяченко — и свое слово сдержал. Однако дебют юного голкипера оказался неудачным — казахстанцы «распечатали» его ворота уже на 4-й минуте. Максим Семенов нанес мощный бросок от синей линии, и Найджел Доус подправил шайбу, направив ее между щитков Дьяченко. Тем не менее, наша команда пыталась переломить ход игры. Моменты для этого были. Казастан, самая недисциплинированная на данный момент команда турнира, трижды предоставлял нам численное преимущество. Но его реализация как была, так и остается слабым местом сборной Украины. Были броски, полумоменты, но реально голевых ситуаций за 6 минут в большинстве мы так и не создали. Зато наши соперники использовали первую же возможность. Причем хватило им для этого совсем немного времени. За 11 секунд до перерыва за подножку был удален Денис Исаенко, а за секунду до сирены второй раз зажегся красный свет за воротами Дьяченко. Шайбу сделало «американское» звено сборной Казахстана: Дастин Бойд из-за ворот отдал на Брэндона Бачински, тот отпасовал на Мартина Сен-Пьера — 2:0.

Если верить по статистике, то второй период прошел с еще большим преимуществом Казахстана. Судите сами: в первой 20-минутке наши соперники нанесли 13 бросков в створ, во втором — 18 (у нас — 8 и 7 соответственно). В первом казахстанцы трижды удалялись, во втором — один раз, а у нас наоборот — 1 и 3. Тем не менее, счет сравнялся! И хватило подопечным Савицкого всего одной минуты игрового времени ближе к концу периода. Сперва Виталий Лялька вывел Александра Победоносцева и Дмитрия Нименко на одного защитника. Наш капитан отдал пас — и Нименко сократил отставание в счете. А вскоре Владимр Варивода и Кирилл Катрич вывели Сергея Бабинца на удар, и тот «снял паутинку» с девятки ворот Виталия Колесника. Трибуны завелись, игроки почувствовали кураж, так что наставник сборной Казахстана Эдуард Занковец взял тайм-аут. На перерыв наша команда уходила под дружное скандирование «Молодцы!».

Однако третий период, к сожалению, расставил всё по местам. Очевидно, казахстанцы серьезно поговорили в раздевалке в перерыве, и вышли предельно заряженными на борьбу. А нашим игрокам, которые всю игру провели в три звена, снова не хватило сил. Очень быстро Никита Михайлис вывел сборную Казахстана вперед и, по большому счету, отыграться у нашей команды шансов не было. А под занавес матча все вопросы снял Боченски, реализовавший численное преимущество. Четыре поединка провела на турнире наша сборная, и ни разу не сумела забить в заключительном периоде. А не пропустила только раз — в игре с Австрией.