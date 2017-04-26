Сергей ВАРЛАМОВ: Ребята должны показать, ради чего их брали в сборную

Удивительное дело: чем больше проигрывает наша команда, тем больше зрителям нравится ее игра. Вчера, к примеру, после поражения от австрийцев (0:1) болельщики на трибунах провожали земляков со льда аплодисментами. Что думает об этом и о будущем сборной Украины ее недавний лидер форвард Сергей Варламов, он рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua.

— Сергей, три поражения, ноль очков после большей половины матчей? Это конец, вылетаем?

— Шансы еще есть, будем надеяться на чудо. Надежда умирает последней, а теоритические шансы остаются.

— Даже, если парни выйдут и, как говорит тренер Пидгурский, умрут на площадке в двух оставшихся матчах, это поможет одержать победы?

— Будет сложно, если будут играть в нападении так же хорошо, как вчера оборонялись, то результат может быть положительным в двух играх.Но это будет крайне сложно сделать.

— И без умирания потерь хватает: вслед за Бондаревым, сломался Петранговский. Еще больше ослабит и без того неяркую атаку?

— Конечно, ослабит.Но другие ребята должны собраться и показать ради чего их брали в сборную. Без голов матч невозможно выиграть.

— Что понравилось и что не понравилось в игре сборной Украины против австрийцев?

— Это было закономерно, австрийцы были на два шага быстрее наших ребят, это привело к большому количеству удалений. Ребята отзащищались, но вот одна шайба зашла. Не случайно, но повезло австрийцам, что шайба залетела.

— То, что лучшим у наших снова стал Захарченко, свидетельствует о вялой атаке и еще более слабой защите, не дающей расслабиться вратарю?

— Ребята ловили шайбу на себя, но и Эдуард сыграл просто великолепно.

— Физически команда готова, раз в третьем периоде прибавила и показала что-то, похожее на игру?

— Ну, в третьем периоде австрийцы меньше начали прессинговать, появилось больше времени и мест свободных, были шансы, но вратарь австрияков сыграл надежно.

— В перерывах между периодами по телевизору крутят рекламу, где ты в свитере сборной презентуешь титульного спонсора футбольной УПЛ. Проводя параллели с футбольной сборной нынешние негативные эмоции болельщиков можно сравнить с впечатлениями от позора футболистов на Евро-2016?

— Не буду брать на себя ответственность, за футболом не особо слежу, не могу сказать. Тяжело сравнивать качество игры в футболе и хоккее.

—Пидгурский на пресс-конференции вчера сказал, что команде агрессии не хватает. У нас перевелись бойцы?

— Конечно же, не перевелись. Но не знаю, что мешает ребятам раскрыться. Потенциал есть, и они показали, но не весь. Может в следующих двух матчах.

— Признайся, честно тебя больше удивили натужные результаты Казахстана или балетная легкость Кореи, с которой она набирает очки?

— Меня корейцы удивили. Удивили и казахи, что с таким подбором игроков и натурализованными канадцами игра у них пока не клеится, но оставляет шансы на выход в элиту. Сегодня нашим ребятам будет вдвойне сложнее, та как у казахов нет права на ошибку.

— Как ты относишься к призывам натурализовать и нам парочку канадцев украинского происхождения?

— Всегда полезно привезти сильных игроков, которые будут примером для молодых. И не только для подражания, молодежь будет тянуться за ними. Это всегда позитивная помощь.

— А что скажешь по поводу наших отказников, выступающих в КХЛ? Как думаешь, Павел Падакин следит за сборной своей страны? Твой партнер по славной олимпийской тройке Алексей Поникаровский реально смог бы добавить той самой агрессии в атаке?

— Конечно, эти ребята помогли бы. Но их тоже нужно понимать. Такая ситуация сложилась, если выступят за сборную, автоматически станут легионерами в России, и это в будущем может привести к трудностям с их трудоустройством в России. Я их понимаю.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО