Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Народження нової хокейної родини на трибуні Палацу спорту

У перерві матчу хокеіст запропонував руку та серце своїй подрузі — чемпіонці України з хокею

  • 26.04.2017 15:04
  • 259 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Народження нової хокейної родини на трибуні Палацу спорту
В перерві між періодами матчу чемпіонату світу з хокею дивізіону 1-А в Києві між збірними України та Австрії народилась нова хокейна родина.

Гравець команди «Білі Ведмеді» Олексій Черних запропонував руку та серце чинній чемпіонці України з хокею у складі «Королев Дніпра» Валерії Манчак. І вона відповіла йому: «Так!».

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.