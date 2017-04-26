Народження нової хокейної родини на трибуні Палацу спорту

В перерві між періодами матчу чемпіонату світу з хокею дивізіону 1-А в Києві між збірними України та Австрії народилась нова хокейна родина.
Гравець команди «Білі Ведмеді» Олексій Черних запропонував руку та серце чинній чемпіонці України з хокею у складі «Королев Дніпра» Валерії Манчак. І вона відповіла йому: «Так!».
Гравець команди «Білі Ведмеді» Олексій Черних запропонував руку та серце чинній чемпіонці України з хокею у складі «Королев Дніпра» Валерії Манчак. І вона відповіла йому: «Так!».
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
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