Народження нової хокейної родини на трибуні Палацу спорту

Дніпро має дати бій, задовбало коли в кубку перемагають динамо або шахтар

Ты думаешь, если я ошибся, то ты на этом фоне покажешься умником? Ты только показал насколько ты ...

Такі щити і в європах є - їх основна функція - шумоізоляція, адже для селян, які живуть уздовж тр...

Краще обнести забором по периметру і залити всередині бетоном