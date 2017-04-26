ЧМ-2017. Казахстан — Украина. LIVE с 20:30

В Киеве продолжается чемпионат мира по хоккею в Дивизионе I-A. Сегодня сборная Украины встречается с командой Казахстана. Матч во многом решающий: в случае поражения команда Александра Савицкого покидает этот дивизион. Наш портал проведет текстовую трансляцию встречи. Начало поединка - в 20:30, не пропустите!
Источник — Sport.ua
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