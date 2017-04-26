Соперники сборной Украины на ЧМ-2017(IА). Казахстан

В среду, 26 апреля, в рамках чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA будет сыгран один матч. На льду киевского Дворца спорта сойдутся сборные Украины и Казахстана. Аутсайдер прошлогоднего чемпионата мира и чемпион зимней Азиады-2017 является фаворитом не только этого матча, но и чемпионата. На ряду с сенсацией турнира – Кореей команда Казахстана – главный претендент на выход в элиту.

Еще до старта турнира белорусский наставник казахов, Эдуард Занковец, главными конкурентами своей команды в борьбе за путевки в элиту назвал сборные Австрии и Венгрии. С одной стороны Украине может сыграть на руку некая недооценка со стороны соперника, но с другой наивно полагать, что казахи не будут серьезно настраиваться на игру с хозяевами турнира.

Экскурс в историю

В апреле 1992-го года соперником сборной Казахстана в первом официальном матче стала сборная Украины. В дебютном для обеих команд матче верх тогда одержали казахстанцы со счетом 5:1. За свою историю сборная Казахстана восемь раз принимала участие в чемпионатах мира высшего дивизиона и дважды квалифицировалась на зимние Олимпийские игры. На ведущих мировых турнирах сборная Казахстана пока не отметилась высокими результатами, чего не скажешь о зимних Азиатских играх, на которых казахи четыре раза брали золотые медали и дважды становились вице-чемпионами.

На клубном уровне в стране есть своя Казахская хоккейная лига, но последние 10 лет главным донором сборной является выступающий в КХЛ клуб «Барыс». В прошлом году команда с Астаны закончила процедуру натурализации канадцев Найджела Доуса и Дастина Бойда, а также бывшего игрока сборной США Брендона Боченски. Ударное североамериканское звено астананинского клуба второй год подряд получает приз лучшей тройке сезона в КХЛ, так что сыгранности нынешней сборной Казахстана не занимать.

Нынешний состав сборной Казахстана

Ключевой проблемой последних лет в сборной Казахстана был достаточно высокий средний возраст игроков, но предыдущий тренер казахов, Андрей Назаров,(хорошо известный украинским болельщикам по работе с ХК «Донбасс» и сборной Украины) постепенно начал выравнивать эту ситуацию. Впрочем, из всей плеяды молодых казахов, заигранных в прошлом году за главную команду, в Киеве нам удастся оценить мастерство лишь перспективного уроженца Караганды - Никиты Михайлиса. Нынешний наставник сборной, Эдуард Занковец, который также по совместительству является тренером «Барыса», решил вновь сделать акцент на опыт.

Всего в заявку сборной Казахстана попало 24 игрока:

Вратари: Виталий Колесник («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Торпедо»), Никита Бояркин («Темиртау»)

Защитники: Александр Липин, Максим Семенов, Вячеслав Трясунов, Кевин Даллмэн , Роман Савченко («Барыс»), Артемий Лакиза («Номад»), Дмитрий Степанов («Бейбарыс»), Кирилл Полохов («Снежные Барсы»)

Нападающие: Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Найджел Доус, Никита Иванов, Владимир Маркелов, Константин Пушкарев, Роман Старченко, Максим Худяков, Кирилл Панюков, Мартен Сен-Пьер, Иван Кучин, Никита Михайлис ( «Барыс»), Антон Сагадеев («Сарыарка»)

На капитана «Барыса» Брэндона Боченски, эта же функция была возложена и в национальной команде.

История противостоянийсо сборной Украины

В истории чемпионатов мира наши сборные пересекались 9 раз и пока статистика на стороне казахов: 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения. Примечательно так же, что 8 из 9 встреч заканчивались с разницей не более чем в 1 шайбу.

Украина - Казахстан - 4:5 (квал. ЧМ гр.C - 1992)

Украина - Казахстан - 3:2 (ЧМ гр.С - 1993)

Украина - Казахстан - 0:0 (ЧМ гр.С1 - 1994)

Украина - Казахстан - 2:2 (ЧМ гр.C1 - 1995)

Украина - Казахстан - 2:3 (ЧМ гр.С - 1996)

Украина - Казахстан - 3:2 (ЧМ -2000)

Украина - Казахстан - 2:2 (ЧМ -2004)

Украина - Казахстан - 2:3 (ЧМ IB -2011)

Украина - Казахстан - 2:5 (ЧМ IA -2015)

Задача максимум сборной Казахстана - выход в высший дивизион с 1-го места, задача минимум -выход со 2-го места. Иных целей от фаворита чемпионата не стоило и ожидать, но в игре с казахами нам стоит ориентироваться на свои задачи, озвученные тренерским штабом нашей сборной: «Бороться за победу в каждом матче».

Андрей МУСИЙКО