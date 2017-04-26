Тренер Австрии: «У Украины хорошая команда, но мы были к ним готовы»

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер прокомментировал победу над сборной Украины (1:0).



- Это была очень напряженная игра, судьбу которой решила всего одна шайба. Перед стартом игры мы потеряли двух игроков. Томас Раффль не смог сыграть, несмотря на то, что готовился к игре. У другого игрока была травма после предыдущей игры. Таким образом, нам пришлось начинать матч с 18 игроками. Это нормальная проблема для нас. По ходу самого матча мы потеряли еще одного хоккеиста, и закончили матч вообще с 17 игроками.



- Что вы скажете о вашей низкой реализации большинства в матче с Украиной?

- Конечно, я не могу быть довольным по этому поводу. Да, у нас было множество голевых моментов, было много большинства. Я не могу сказать, что мы играли плохо или, что нам не везло. У нас был 21 бросок за первый период! Обычно, когда у тебя 21 бросок, то ты забрасываешь 3-4 шайбы. Нам не удалось реализовать свое большинство благодаря действиям сборной Украины в своей зоне.

- Вашу команду и сборную Казахстана называли главными кандидатами на повышение в классе, что вы скажете о Южной Корее – это сюрприз для вас?

- Нет, я не удивлен тем, какую форму и результат демонстрирует Южная Корея, потому что мы играли с ними в ноябре. Я также видел их игру в прошлом году. Я мог наблюдать за тем, как они прогрессируют именно как команда. Я не удивлен, и жду большой очный матч с этой сборной 27 апреля.



- Что вы скажете об уровне украинской сборной?

- Мы были хорошо готовы к украинской команде. Мы просматривали старые игры, которые были с участием Украины ранее, у нас были все необходимые видео. Мы видели, как эта команда добилась положительного результата в прошлом сезоне. Посмотрели показатели каждого игрока в отдельности, как они провели этот сезон. Но могу сказать, что у Украины очень хорошая команда.



- Бывали ли вы до этого в Украине, как вам Киев, как оцените уровень чемпионата мира?

- Нет, я тут впервые. Первый раз в Киеве и в Украине. Я еще не успел достаточно узнать город, надеюсь, что смогу изменить это. Как по мне, то организация турнира довольно хорошая, ничего негативного, все хорошо. Это отличный турнир – вот, что я хотел бы сказать.