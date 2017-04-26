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Петранговский может больше не сыграть на чемпионате мира

Тренер сборной Украины Дмитрий Пидгурский сообщил, что форвард травмировал пах

  • 26.04.2017 08:04
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Петранговский может больше не сыграть на чемпионате мира
Нападающий сборной Украины Юрий Петранговский получил травму паха в матче с командой Австрии (0:1) и может пропустить оставшиеся поединки украинцев на домашнем чемпионате мира в Дивизионе IA. Об этом рассказал тренер сборной Дмитрий Пидгурский.
 
- Насколько серьезна травма Петранговского, он еще сможет сыграть?
- Я думаю, что нет. У него проблемы с пахом. Он уже шел на третий период и хромал так, что… Это его старая травма, которая дала рецидив. Я думаю, что Юра уже не сыграет на этом чемпионате.
 

Источник — Xsport

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