Петранговский может больше не сыграть на чемпионате мира

Нападающий сборной Украины Юрий Петранговский получил травму паха в матче с командой Австрии (0:1) и может пропустить оставшиеся поединки украинцев на домашнем чемпионате мира в Дивизионе IA. Об этом рассказал тренер сборной Дмитрий Пидгурский.

- Насколько серьезна травма Петранговского, он еще сможет сыграть?

- Я думаю, что нет. У него проблемы с пахом. Он уже шел на третий период и хромал так, что… Это его старая травма, которая дала рецидив. Я думаю, что Юра уже не сыграет на этом чемпионате.