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ЧМ-2017. Сборная Украины минимально уступила Австрии

Команда Савицкого проиграла третий раз подряд

  • 25.04.2017 23:04
  • 510 просмотров
  • 9 комментария
Метки
iihf.com
© iihf.com
Матч со сборной Австрии стал для подопечных Александра Савицкого очередным поединком за выживание. Турнирная ситуация вынуждает наших хоккеистов играть только на победу. Однако как побеждать австрийцев? С первых минут они обрушили шквал атак на ворота сборной Украины. Дважды по ходу первой 20-минутки наша команда играла в формате «3 на 5». Первый раз — ровно 2 минуты: сперва за удаление был удален Роман Благой и тут же за драку — Сергей Кузьмик. Второй такой эпизод случился в конце первого периода, причем в какой-то момент на скамейке штрафников находились сразу три украинца. Тем не менее, в воротах творил чудеса Эдуард Захарченко, отразивший 20 (!) бросков, а однажды а помощь ему пришла штанга. Наша же сборная нанесла первый точный бросок лишь на 12-й минуте. Так что первый период завершился хоть и с подавляющим преимуществом австрийцев, но без заброшенных шайб.
 
Вторую треть поединка наша сборная провела активнее, чем первую. Об этом говорит хотя бы тот факт, что преимущество австрийцев по броскам в створ бело не четырех-, а «всего лишь» двукратным — 15:7. По два раза команды были в меньшинстве. Но мы при численном преимуществе действовали беззубо: первый двухминутный отрезок завершился одним опасным броском, второй — вообще без бросков. Зато сборная Австрии своим шансом воспользовалась сполна. Последовал бросок от синий линии, а Захарченко был закрыт сразу двумя соперниками. Один из них, Даниэль Вогер, сумел подставить клюшку и переправить шайбу в сетку ворот. 0:1 — и шансы остаться в этой группе на следующий год ощутимо снизились.
 
Тем более, что в первых двух матчах на турнире соперники сборной Украины «дожимали» нашу команду именно в заключительном периоде. На этот раз, впрочем, подопечные Савицкого третью 20-минутку провели не в пример сильнее. Наши хоккеисты перебросали соперников — 18:12, дважды вынудили австрийцев нарушать правила... Но пробить Бернарда Штаркбаума так и не сумели. Последние две минуты матча наш вратарь (к слову, Захарченко был признан лучшим игроком сборной Украины в этой встрече) смотрел со скамейки. Однако и при игре «6 на 5» его партнерам не удалось создать действительно голевого момента.
 
Что с шансами? В двух оставшихся матчах нужно набрать минимум 4 очка (победа + поражение в овертайме) и при этом надеяться, что сборная Венгрии свои поединки проиграет в основное время. Т.е. завтрашняя игра против Казахстана даст ответ — покидает ли Украина Дивизион I-A или еще поборется за право в нем остаться.

УКРАИНА - АВСТРИЯ - 0:1 (0:0; 0:1; 0:0)
2-й период
0:1 - Вогер (Шумниг, Ундерпфунд, 15:57), в большинстве

Украина: Захарченко - Победоносцев, Кугут, Толстушко, Алексюк, Игнатенко, Исаенко, Варивода, Катрич - Буценко, Бабинец, Лялька, Благой, Нименко, Петранговский, Гниденко, Кича, Кузьмик, Чернышенко, Гаврик.

Австрия: Штаркбаум - Дуллер, Шумниг, Стронг, Хайнрих, Вивейро, Паллестранг, Ульмер, Киршлагер, Шлахер - Брюкер, Ганал, Ундерпфунд, Хаудум, Комарек, Хофер, Леблер, Спэннринг, Обрист, Ульмер, Раффль, Раухенвальд, Вогер.

Броски в створ: 26 - 43
Штраф: 18 - 12

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    SASHOKAS8
      SASHOKAS8, 25.04.2017 23:10
    -8
    навіщо нам це позорище, а не команда
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 25.04.2017 23:18
    +6
    Не нужно обливать ребят г-ном, уверен они старались, и сделали все что могли. Но такова сейчас суть нашего хоккея, в нашей стране на хоккей всем по-уй , потому такие и результаты.
    Ссылка
    Brian10
      Brian10, 25.04.2017 23:21
    +3
    SASHOKAS8, 25.04.2017 23:10
    навіщо нам це позорище, а не команда
    А другой нет. Вообще ничего нет. Футбол в упадке, баскетбол там же. Тениса и не было. Гандбол, воллейбол вообще экзотика. О других командных видах спорта даже не слышали. Бокс только есть, да и тот держиться на 2-3 боксёрах, остальные "вирчисы и узелковы". И это в стране с 35 млн населения...
    Ссылка
    Brian10
      Brian10, 25.04.2017 23:25
    +2
    KIEWADIM, 25.04.2017 23:18
    Не нужно обливать ребят г-ном, уверен они старались, и сделали все что могли. Но такова сейчас суть нашего хоккея, в нашей стране на хоккей всем по-уй , потому такие и результаты.
    Так если бы только хоккей, было бы пол беды. У нас все командные виды спорта в зад..це. Выстреливают только спортсмены в одиночных видах спорта.
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    ViperMX
      ViperMX, 25.04.2017 23:27
    +3
    SASHOKAS8, 25.04.2017 23:10
    навіщо нам це позорище, а не команда
    Посмотри на уровень чемпионата Украины, сравни кол-во катков в Украине и странах против которых мы играем. Скажи спасибо, что играли в этом дивизионе, и еще большее спасибо, что команда билась как могла. Уровень наших спортивных достижений на данный момент, даже превышает уровень жизни в стране и условия, которые есть у спортсменов для качественной подготовки. Наши футболисты к примеруЮ сейчас показали свой истинный уровень, когда выбрались из комичного чемпионата с нереально завышенными зарплатами, и таких примеров масса.
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    centurionaeurelius
    online
    centurionaeurelius, 25.04.2017 23:34
    -3
    Если Украина хочет изменится в лучшую сторону, то для этого нужно прежде всего изменится украинским мужчинам, все системы власти армии итд построены и функционируют мужиками. А когда нет достойных и выходят такие ситуации как мы видим сейчас.
    Ссылка
    Andriy Stefankiv
    online
      Andriy Stefankiv, 25.04.2017 23:40
    0
    Народ навпаки потрібно підтримати пацанів! Бються як леви. Майстерності невистачає! Ну це рівень хокею на даний час ! Плачевно це все але вище голови непригнеш! А вболівати треба!
    Ссылка
    DenikBu
    online
      DenikBu, 25.04.2017 23:40
    +1
    Конечно обидно...Но парни бились ,старались ! Все таки надеюсь ...Должно получится в следующих двух матчах! Уже не помню что б так отдавались игре в футбольном Динамо...
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    solova63
    online
      solova63, 25.04.2017 23:42
    0
    Brian10, 25.04.2017 23:21
    SASHOKAS8, 25.04.2017 23:10
    навіщо нам це позорище, а не команда

    А другой нет. Вообще ничего нет. Футбол в упадке, баскетбол там же. Тениса и не было. Гандбол, воллейбол вообще экзотика. О других командных видах спорта даже не слышали. Бокс только есть, да и тот держиться на 2-3 боксёрах, остальные "вирчисы и узелковы". И это в стране с 35 млн населения...
    насчет тенниса позвольте не согласиться!
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