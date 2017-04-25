ЧМ-2017. Сборная Украины минимально уступила Австрии

Матч со сборной Австрии стал для подопечных Александра Савицкого очередным поединком за выживание. Турнирная ситуация вынуждает наших хоккеистов играть только на победу. Однако как побеждать австрийцев? С первых минут они обрушили шквал атак на ворота сборной Украины. Дважды по ходу первой 20-минутки наша команда играла в формате «3 на 5». Первый раз — ровно 2 минуты: сперва за удаление был удален Роман Благой и тут же за драку — Сергей Кузьмик. Второй такой эпизод случился в конце первого периода, причем в какой-то момент на скамейке штрафников находились сразу три украинца. Тем не менее, в воротах творил чудеса Эдуард Захарченко, отразивший 20 (!) бросков, а однажды а помощь ему пришла штанга. Наша же сборная нанесла первый точный бросок лишь на 12-й минуте. Так что первый период завершился хоть и с подавляющим преимуществом австрийцев, но без заброшенных шайб.

Вторую треть поединка наша сборная провела активнее, чем первую. Об этом говорит хотя бы тот факт, что преимущество австрийцев по броскам в створ бело не четырех-, а «всего лишь» двукратным — 15:7. По два раза команды были в меньшинстве. Но мы при численном преимуществе действовали беззубо: первый двухминутный отрезок завершился одним опасным броском, второй — вообще без бросков. Зато сборная Австрии своим шансом воспользовалась сполна. Последовал бросок от синий линии, а Захарченко был закрыт сразу двумя соперниками. Один из них, Даниэль Вогер, сумел подставить клюшку и переправить шайбу в сетку ворот. 0:1 — и шансы остаться в этой группе на следующий год ощутимо снизились.

Тем более, что в первых двух матчах на турнире соперники сборной Украины «дожимали» нашу команду именно в заключительном периоде. На этот раз, впрочем, подопечные Савицкого третью 20-минутку провели не в пример сильнее. Наши хоккеисты перебросали соперников — 18:12, дважды вынудили австрийцев нарушать правила... Но пробить Бернарда Штаркбаума так и не сумели. Последние две минуты матча наш вратарь (к слову, Захарченко был признан лучшим игроком сборной Украины в этой встрече) смотрел со скамейки. Однако и при игре «6 на 5» его партнерам не удалось создать действительно голевого момента.





УКРАИНА - АВСТРИЯ - 0:1 (0:0; 0:1; 0:0)

2-й период

0:1 - Вогер (Шумниг, Ундерпфунд, 15:57), в большинстве

Украина: Захарченко - Победоносцев, Кугут, Толстушко, Алексюк, Игнатенко, Исаенко, Варивода, Катрич - Буценко, Бабинец, Лялька, Благой, Нименко, Петранговский, Гниденко, Кича, Кузьмик, Чернышенко, Гаврик. Что с шансами? В двух оставшихся матчах нужно набрать минимум 4 очка (победа + поражение в овертайме) и при этом надеяться, что сборная Венгрии свои поединки проиграет в основное время. Т.е. завтрашняя игра против Казахстана даст ответ — покидает ли Украина Дивизион I-A или еще поборется за право в нем остаться. Австрия: Штаркбаум - Дуллер, Шумниг, Стронг, Хайнрих, Вивейро, Паллестранг, Ульмер, Киршлагер, Шлахер - Брюкер, Ганал, Ундерпфунд, Хаудум, Комарек, Хофер, Леблер, Спэннринг, Обрист, Ульмер, Раффль, Раухенвальд, Вогер.

Броски в створ: 26 - 43

Штраф: 18 - 12