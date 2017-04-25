ЧМ-2017. Дивизион IА - 3-й тур
Венгрия – Южная Корея – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы: 23:45 Когер (Ширани, Хари — больш.) — 1:0; 35:43 Кисунг Ким (Сангвук Ким, Ахн) — 1:1; 46:31 Санг Хун (Юнг Йонг Сео, Свифт) — 1:2; 55:13 Сангву Шин — 1:3
Вратари: Балиж — Далтон
Источник — Sport.ua
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З шведами, фінами навряд, а от в німців, французів, латишів, швейцарців навіть перемагати може...
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