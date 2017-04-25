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ЧМ-2017. Южная Корея разобралась с Венгрией

Азиатская команда одержала третью победу на турнире

  • 25.04.2017 19:59
  • 288 просмотров
  • 2 комментария
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iihf.com
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ЧМ-2017. Дивизион IА - 3-й тур

Венгрия – Южная Корея – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы: 23:45 Когер (Ширани, Хари — больш.) — 1:0; 35:43 Кисунг Ким (Сангвук Ким, Ахн) — 1:1; 46:31 Санг Хун (Юнг Йонг Сео, Свифт) — 1:2; 55:13 Сангву Шин — 1:3

Вратари: Балиж — Далтон

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 25.04.2017 20:21
    0
    Що тут казати? Браво Південна Корея! Вже і вони навчились грати у хокей, не те, що наші аутсайдери
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    deN.
    online
      deN., 25.04.2017 20:27
    0
    здається та Пд.Корея на наступному в чемпіонаті у вищому дивізіоні нормально побореться.
    З шведами, фінами навряд, а от в німців, французів, латишів, швейцарців навіть перемагати може...
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