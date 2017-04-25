ЧМ-2017. Дивизион IA. День 4
Казахстан – Польша – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайба: Кевин Даллмэн, 61:39
Броски: 29 – 30
Источник — Белорусский мини-футбол
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ЧМ-2017. Дивизион IA. День 4
Казахстан – Польша – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайба: Кевин Даллмэн, 61:39
Броски: 29 – 30
Источник — Белорусский мини-футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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