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ЧМ-2017. Казахстан дожал Польшу в овертайме

Единственную шайбу в матче забросил Кевин Даллмэн

  • 25.04.2017 16:57
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ЧМ-2017. Дивизион IA. День 4

Казахстан – Польша – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайба: Кевин Даллмэн, 61:39

Броски: 29 – 30

Источник — Белорусский мини-футбол

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