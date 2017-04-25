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Cоперники сборной Украины на ЧМ-2017(IА). Австрия

Sport.ua рассказывает о третьем сопернике сборной Украины на чемпионате мира

  • 25.04.2017 13:30
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hehockeyhouse.net
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Во вторник, 25-го апреля, подопечным Александра Савицкого предстоит сыграть со сборной  Австрии. В отличие от «сине-желтых», которые уступили в обеих встречах на чемпионате – Венгрии и Польше, в активе австрийцев имеется одна победа. После поражения в первом туре от Казахстана команда Роджера Бадера в непростом поединке добыла победу над командой Венгрии.

На протяжении последних 13-ти лет австрийцы регулярно квалифицируются в топ-дивизион, после чего вновь понижаются в классе. Подобные качели остановились лишь в прошлом сезоне, когда австрийская сборная задержалась дивизионе IA на второй год.

Из всех заявленных на чемпионате мира команд, сборную Австрии по праву можно назвать представителем самой хоккейной страны. В настоящее время в Австрии зарегистрировано около 9000 хоккеистов, что является 0,1 % от всего населения страны. 

Экскурс в историю

Сборная Австрии - одна из самых старых хоккейных команд Европы. За свою уже более чем 100-летнюю историю австрийцы были участниками 62-х чемпионатов мира (7 из которых провели на домашних льдах) и 13-ти Олимпиад, однако начиная с 1947-го года сборной Австрии не удалось завоевать медалей ни на одном из крупных международных турниров. Лучшим достижением сборной являются бронзовые медали на ЧМ в далеких  1930-м и 1947-м годах,  а также 5-е место на зимних ОИ 1928 года. Тем не менее, на протяжении всей истории Австрии удается воспитывать игроков топ-уровня, регулярно заявляющих о себе во всех ведущих клубных лигах мира. Касательно же внутреннего первенства, то в стране есть своя Австрийская хоккейная лига, являющаяся одной из самых старых и по-прежнему достаточно сильных европейских лиг. Начиная с 2006-го года лига расширилась до статуса международной и на данный кроме австрийских команд включает в себя клубы с еще четырех соседних стран.

Нынешний состав сборной Австрии

Швейцарский наставник сборной Австрии, Роджер Бадер, заявил на турнир в Киеве 25 игроков (3 голкипера, 9 защитников и 13 нападающих). В основном , игроки сборной Австрии віступают в местном чемпионате, но есть и представители шведской лиги и швейцарской.

Вратари: Бернхард Штаркбаум («Ред Булл Зальцбург»), Дэвид Кикерт («Вена»), Дэвид Мадленер («Клагенфурт»)

Защитники: Кристоф Дуллер, Мартин Шумниг, Стивен Стронг (все – «Клагенфурт»), Доминик Хайнрих, Лайне Вивейро, Александр Паллестранг ( все – «Ред Булл Зальцбург»), Стефан Ульмер («Лугано», Швейцария), Эрик Киршлагер («Линц»), Маркус Шлахер («Виллахер»)

Нападающие: Марко Брюкер, Мануэль Ганал, Томас Ундерпфунд ( все – «Клагенфурт»), Лукас Хаудум, Константин Комарек ( оба - «Мальмо», Швеция), Фабио Хофер, Бриан Леблер, Патрик Спэннринг (все – «Линц»), Парик Обрист («Клотен», Швейцария), Мартин Ульмер («Олтен», Швейцария-2), Томас Раффль, Александр Раухенвальд ( оба «Ред Булл Зальцбург»), Даниэль Вогер («Грац»)

Еще до оглашения состава тренерский штаб австрийцев анонсировал отсутствие на чемпионате нападающих из НХЛ - Томаша Ванека («Флорида»), Майкла Раффля («Филадельфия») и Михаэля Грабнера («Нью-Йорк Рейнджерс»). Подобные вызовы всегда проходили со скрепом даже на чемпионаты в высшем дивизионе, поэтому отсутствие легионеров из НХЛ на турнире в дивизионе IA выглядит вполне логично.

История противостояний со сборной Украины

В истории чемпионов мира наши сборные пересекались неоднократно и пока статистика личных встреч существенно на стороне австрийцев, одержавших победу в семи из восьми поединков:

Украина - Австрия  - 2:3 (ЧМ-2000)

Украина - Австрия  - 2:0 (ЧМ-2001)

Украина - Австрия  - 2:3 (ЧМ-2002)

Украина - Австрия  -2:5 (ЧМ-2003)

Украина - Австрия  - 4:8 (ЧМ-2007)

Украина - Австрия  - 1:2 (ЧМ IA-2010)

Украина - Австрия  - 4:5 (ЧМ IA - 2012)

Украина - Австрия  - 2:3(ОТ) (ЧМ IA-2014)

Австрийцы отмечаются довольно частой ротацией игроков в сборной, благо число хоккеистов в стране позволяет это делать. Однако подобные перемены нередко сказываются на сыгранности команды, что особенно становится заметно на фоне игр с именитыми соперниками.

Надеемся, у нашего тренерского штаба тоже есть план, как улучшить статистику очных противостояний со сборной Австрии, ведь где еще это будет удобнее сделать, как не в родных стенах.  Если сборная Украины не хочет покинуть дивизион 1А на домашнем турнире набирать очки нужно, начиная с матча с Австрией.

Андрей МУСИЙКО

Источник — Sport.ua

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