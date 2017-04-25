Організатори ЧС відповіли на звинувачення у некомпетентності

24 квітня в прес-центрі столичного Палацу спорту відбулася прес-конференція. Учасниками заходу стали українські та міжнародні журналісти. Вони мали змогу отримати відповіді на всі запитання від віце-президента Федерації хокею України Георгія Зубко, голови прес-служби чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А Ольги Богатої та голови оргкомітету чемпіонату світу в Дивізіоні 1А від IIHF та члена ради міжнародної федерації хокею Сергія Гончарова.
«Організація чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні 1А в Україні знаходиться високому рівні. В Києві створені всі умови для якісного проведення матчів та їх комфортного перегляду», – зазначив пан Гончаров.
Георгій Зубко розповів про успіхи перших двох днів чемпіонату: в перший ігровий день матчі чемпіонату відвідали близько 10000 вболівальників. На першій грі стартового дня чемпіонату між збірними України та Угорщини трибуни Палацу спорту були заповнені більш ніж на 80%. На матчах інших збірних – близько 50%. Голова оргкомітету Федерації хокею України також відмітив, що безпека та комфортність спортивних заходів знаходиться на найвищому рівні.
Високими є і перегляди матчів на Першому національному телеканалі. Перший матч збірної України проти команди Угорщини подивилися 7 млн, а другу гру нашої збірної з хокеїстами Польщі – понад 8 млн.
Загалом, запитання журналістів стосувалися якості льоду Палацу спорту. Сергій Гончаров запевнив їх, що задоволеними залишилися представники усіх національних збірних.
Організатори турніру вибачилися перед журналістами за технічні проблеми та незручності під час акредитації та подякували за якісну роботу з висвітлювання чемпіонату світу у ЗМІ.
Источник — Sport.ua
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