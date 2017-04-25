Організатори ЧС відповіли на звинувачення у некомпетентності

24 квітня в прес-центрі столичного Палацу спорту відбулася прес-конференція. Учасниками заходу стали українські та міжнародні журналісти. Вони мали змогу отримати відповіді на всі запитання від віце-президента Федерації хокею України Георгія Зубко, голови прес-служби чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А Ольги Богатої та голови оргкомітету чемпіонату світу в Дивізіоні 1А від IIHF та члена ради міжнародної федерації хокею Сергія Гончарова.

«Організація чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні 1А в Україні знаходиться високому рівні. В Києві створені всі умови для якісного проведення матчів та їх комфортного перегляду», – зазначив пан Гончаров.

Георгій Зубко розповів про успіхи перших двох днів чемпіонату: в перший ігровий день матчі чемпіонату відвідали близько 10000 вболівальників. На першій грі стартового дня чемпіонату між збірними України та Угорщини трибуни Палацу спорту були заповнені більш ніж на 80%. На матчах інших збірних – близько 50%. Голова оргкомітету Федерації хокею України також відмітив, що безпека та комфортність спортивних заходів знаходиться на найвищому рівні.

Високими є і перегляди матчів на Першому національному телеканалі. Перший матч збірної України проти команди Угорщини подивилися 7 млн, а другу гру нашої збірної з хокеїстами Польщі – понад 8 млн.

Загалом, запитання журналістів стосувалися якості льоду Палацу спорту. Сергій Гончаров запевнив їх, що задоволеними залишилися представники усіх національних збірних.