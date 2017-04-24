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ЧМ-2017. Австрия дожала Венгрию в третьем периоде

Австрийцы включились в борьбу за выход в топ-дивизион

  • 24.04.2017 23:25
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iihf.com. Венгрия – Австрия
© iihf.com. Венгрия – Австрия

ЧМ-2017. Дивизион IА - 2-й тур

Венгрия – Австрия 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 03:51 Раффль (Комарек – меньш.) – 0:1; 06:23 Дансеро (Эрдей, Барталиш – больш.) – 1:1; 44:33 Хофер (Шумниг, Комарек –  больш.) – 1:2; 47:21 Хайнрих (Комарек, Шумниг – больш.) – 1:3

Вратари: Райна – Штаркбаум

Броски: 29 (9+12+8) – 28 (8+9+11)

Штраф: 8 – 8

Источник — Sport.ua

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