НХЛ. Названы трое финалистов Леди Бинг Трофи

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Гудро, форвард «Миннесота Уайлд» Микаэль Гранлунд и нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вошли в число финалистов «Леди Бинг Трофи». Данный приз ежегодно вручается игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Победитель будет назван на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ, которая пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 21 июня.

23-летний Гудро впервые вошел в число финалистов «Леди Бинг». В прошлом году он стал четвертым. В 72 матчах регулярного сезона Гудро в среднем проводил на льду 18:29 минут и только два раза был наказан двухминутными удалениями. В последних 16 встречах чемпионата он ни разу не нарушил правила и набрал 17 очков (5+12). С 61 баллом (18+43) Гудро стал лучшим бомбардиром «Флэймз».

25-летний Гранлунд стал самым результативным игроком «Уайлд», набрав 69 очков (26+43) в 81 матче. В среднем на льду он проводил по 18:49 минут и набрал 12 штрафных минут. В период с 5 января по 5 марта он сыграл 27 матчей без удалений и набрал 30 очков (11+19). Гранлунд впервые стал финалистом «Леди Бинг».

Тарасенко также впервые вошел в число трех лучших этого приза. С 39 голами нападающий разделил четвертое место в списке снайперов в Лиге, а с 75 очками стал 10-м бомбардиром. 25-летний россиянин в 82 матчах сезона заработал 12 штрафных минут. В среднем на льду он проводил по 18:54, а в последней 31 игре сезона один раз был удален, набрав за этот период 25 очков (16+9).