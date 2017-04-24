Сергей ВАРЛАМОВ: «Нужно больше бросать, и под воротами решать моменты»



Сборная Украины проиграла и свой второй поединок на домашнем мировом первенстве. Чем очень осложнила себе жизнь в том дивизионе, в какой с таким трудом пробивалась год назад. Что думает по поводу игры и перспектив нашей команды ее недавний лидер, Сергей Варламов рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Сергей, только честно, какие впечатления остались от матча с поляками?

– Вообще ожидал другого результата, все мечтали и надеялись. Как играла команда, особенно в последние 10 минут, понравилось. Если бы они в таком темпе играли и на таких скоростях весь матч, то результат, думаю, был бы другой.



– Ключевым моментом стало неиспользованное большинство в третьем периоде при счете 1:1, или когда играли 5 на 3 и уже проигрывали 1:2?

– Оба этих момента. При игре «пять на три» – время позволяло решить, нужно было забивать, но не получилось.



– Потеря Бондарева сильно повлияла на атакующую боеспособность команды?

– Конечно, это лидер, ветеран, на которого ребята равнялись, он мог бы в такой ситуации и помочь. Но там хватает игроков, которые могут помочь решить в следующем матче, просто нужно забивать.



– Какой матч больше понравился: с Венгрией или с Польшей?

– Игра с Польшей больше понравилась.



– Многие специалисты отмечают, что ребята мало бросают, зато много разыгрывают шайбу. Согласны?

– В таких ситуациях, когда шайба не идет в ворота, нужно играть от простого: больше бросков и всем на добивание идти, пытаться под воротами решить. Может, терпения не хватило, нужно у ребят спросить.



– Как вам поддержка нашей сборной со стороны зрителей? В первом матче венгры перекричали наших фанатов.

– Во втором матче боление понравилось больше, в первом просто люди пришли и смотрели. Давно не было хоккея в Киеве и болельщики не были готовы к тому, как нужно поддерживать, может, забыли. В матче с Польшей поддержка была сильнее и это чувствовалось.



– Корея преподнесла сенсацию. Всем показала, как казахов обыгрывать надо?

– Да, это большой сюрприз был. Нашим ребятам нужно играть и будем надеяться, что в следующих матчах будет иной результат.



– Какие впечатления от турнира в целом?

– Все неплохо вышло. Большой акцент был поставлен на то, чтобы болельщиков на трибуны привлечь и посещаемость показывает, что это удалось. Надеюсь, на следующих матчах такая же посещаемость будет, как и в первые два дня.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО