На матчі ЧС-2017 фани вивісили банер про відродження ХК Сокіл

23 квітня в київському Палаці Спорту відбувся матччемпіонату світу 2017 року в дивізіоні 1А Україна — Польща ( 1:2 ), на якому були присутні більше п'яти тисяч глядачів (5291), багато офіційних осіб Міжнародної та Української федерацій хокею, вітчизняних та іноземних журналістів,вболівальників та інших.

У другому періоді в секторі №5, який славився своїми хокейними фанатами ще з 70-х років ХХ століття, шанувальниками хокею був вивішений банер «Повернути киянам Сокіл».

Київський ХК «Сокіл» — символ українського хокею, який на рівних боровся з найсильнішими командами світу, вже три сезони не грає серед професійних команд.

ХК«Сокіл» (Київ) — 12-разовий чемпіон України, бронзовий призер СРСР, дворазовий чемпіон СЄХЛ, виховав чемпіонів світу та Олімпійських ігор.

Нажаль, київський «Сокіл» став і символом недолугості українських чиновників, політиків і бізнесменів. Команда, що мала за часів СРСР бази в Пущі-Водиці і на СК «Авангард» в Києві (вул. Мельникова), що грала в київському Палаці спорту, який багато в чому будувався під хокейну команду в 1961 (!) році, існує тільки на папері, хоча ДЮСШ продовжує виховувати юних хокеїстів. 2009-го року в Пущі-Водиці для київського «Соколу» було виділено 29 га землі під будівництво нової арени, але «віз і нині там».

Чи не настав час відродити «Сокіл» з нуля, адже це обличчя не тільки Києва, а й усієї України? Адже нинішні власники ХК «Сокіл» продемонстрували повну профнепридатність.