Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Стэнли. Оттава и Вашингтон вышли во второй раунд

Статистика и видеообзоры поединков воскресенья

  • 24.04.2017 08:23
  • 241 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ. Торонто - Вашингтон
© НХЛ. Торонто - Вашингтон
В воскресенье в плей-офф Кубка Стэнли были сыграны две встречи. 
 
Бостон - Оттава - 2:3 (ОТ; счет в серии — 2:4)
1-й период
1:0 Бостон - Дрю Стаффорд - 2 (Брэд Маршанд - 2, Чарли Макэвой - 3), 18:13, в большинстве 
2-й период
1:1 Оттава - Бобби Райан - 4 (Дерик Брассар - 5, Эрик Карлссон - 6), 03:26, в большинстве
1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 1 (Райан Дзингель - 1), 08:32
3-й период
2:2 Бостон - Патрис Бержерон - 2 (Брэд Маршанд - 3, Колин Миллер - 1), 01:57
1-й овертайм
2:3 Оттава - Кларк Макартур - 2 (Бобби Райан - 3, Дерик Брассар - 6), 06:30 , в большинстве
 
Во втором раунде Оттава встретится с Рейнджерс. Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2013-го. «Сенаторы» выиграли все три матча серии плей-офф в Бостоне, а также оба поединка в регулярном чемпионате. Бостон впервые забил гол в первом периоде в этой серии. «Брюинз» еще ни разу в своей истории не смогли одержать победу в серии, в которой уступали со счетом 1:3 (0-23). 
 
 
Торонто - Вашингтон - 1:2 (ОТ; 2:4)
3-й период
1:0 Торонто - Остон Мэттьюз - 4 (Морган Райлли - 4, Зак Химан - 3), 07:45
1:1 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 1 (Ларс Эллер - 2, Брукс Орпик - 2), 12:51
1-й овертайм
1:2 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 2 (Джастин Уильямс - 3, Джон Карлсон - 1), 06:31
 
Вашингтон во втором раунде плей-офф встретится с Питтсбургом, действующим обладателем Кубка Стэнли. За последние 7 лет «Столичные» 7 раз вели в серии 3:2 и только второй раз выиграли 6-й матч. Пять из шести встреч этой серии завершались в овертаймах. Всего же в первом раунде нынешнего розыгрыша в 18 матчах команды не смогли определить сильнейшего в основное время, это — новый рекорд НХЛ.
 
 
Теперь известны все участники второго раунда, который начнется 26-го апреля.
 
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Вашингтон (Столичный дивизион, 1-е место) - Питтсбург (Столичный, 2)
Оттава (Атлантический, 2) - Рейнджерс (Столичный, 4) 

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Анахайм (Тихоокеанский, 1) - Эдмонтон (Тихоокеанский, 2)
Сент-Луис (Центральный, 2) - Нэшвилл (Центральный, 4) 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.