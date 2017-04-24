В воскресенье в плей-офф Кубка Стэнли были сыграны две встречи.
Бостон - Оттава - 2:3 (ОТ; счет в серии — 2:4)
1-й период
1:0 Бостон - Дрю Стаффорд - 2 (Брэд Маршанд - 2, Чарли Макэвой - 3), 18:13, в большинстве
2-й период
1:1 Оттава - Бобби Райан - 4 (Дерик Брассар - 5, Эрик Карлссон - 6), 03:26, в большинстве
1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 1 (Райан Дзингель - 1), 08:32
3-й период
2:2 Бостон - Патрис Бержерон - 2 (Брэд Маршанд - 3, Колин Миллер - 1), 01:57
1-й овертайм
2:3 Оттава - Кларк Макартур - 2 (Бобби Райан - 3, Дерик Брассар - 6), 06:30 , в большинстве
Во втором раунде Оттава встретится с Рейнджерс. Команда вышла во второй раунд плей-офф впервые с 2013-го. «Сенаторы» выиграли все три матча серии плей-офф в Бостоне, а также оба поединка в регулярном чемпионате. Бостон впервые забил гол в первом периоде в этой серии. «Брюинз» еще ни разу в своей истории не смогли одержать победу в серии, в которой уступали со счетом 1:3 (0-23).
Торонто - Вашингтон - 1:2 (ОТ; 2:4)
3-й период
1:0 Торонто - Остон Мэттьюз - 4 (Морган Райлли - 4, Зак Химан - 3), 07:45
1:1 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 1 (Ларс Эллер - 2, Брукс Орпик - 2), 12:51
1-й овертайм
1:2 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 2 (Джастин Уильямс - 3, Джон Карлсон - 1), 06:31
Вашингтон во втором раунде плей-офф встретится с Питтсбургом, действующим обладателем Кубка Стэнли. За последние 7 лет «Столичные» 7 раз вели в серии 3:2 и только второй раз выиграли 6-й матч. Пять из шести встреч этой серии завершались в овертаймах. Всего же в первом раунде нынешнего розыгрыша в 18 матчах команды не смогли определить сильнейшего в основное время, это — новый рекорд НХЛ.
Теперь известны все участники второго раунда, который начнется 26-го апреля.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Вашингтон (Столичный дивизион, 1-е место) - Питтсбург (Столичный, 2)
Оттава (Атлантический, 2) - Рейнджерс (Столичный, 4)
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Анахайм (Тихоокеанский, 1) - Эдмонтон (Тихоокеанский, 2)
Сент-Луис (Центральный, 2) - Нэшвилл (Центральный, 4)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.