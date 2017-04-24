Вот это уважение к сопернику Учитесь, господа-либералы

ой как хоцца донецким добраться и доФФУ, Что б все плясали под Ахметку...

Я думаю наконец-то не будет этих дураццких сравнений, кто круче Месси или Роналду? по-моему все о...

Не тризвонили , тому що голи "бруднуваті". І уявіть собі який би скандал могли підняти ...

Это когда же Вовка начинал быстро?Он первые 6 раундов только разогревается всегда.

Так у страха глаза велики.

В любой стране мира есть много нации.В той же Канаде есть украинцы,евреи,армяне и т.д.И чо с того...

Так ты тоже в Украине живешь