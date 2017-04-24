Цікаво скільки рамосу дискваліфікації дадуть за аплодисменти?)))

реал мав догравати матч вдевятерох, по хорошому...Ті хто кажуть шо гра була нічийна, напевно який...

Браво, я наслаждался этим матчем!!!

Так это же был футбол с большой Буквы, а не отбывание номера. Поэтому и трибуны у них всегда запо...