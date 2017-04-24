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ЧМ-2017. Польша - Украина - 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира между сборными Польши и Украины

  • 24.04.2017 00:15
  • 62 просмотров
  • 0 комментария
Метки
iihf.com. Польша - Украина
© iihf.com. Польша - Украина

В поединке чемпионата мира по хоккею в Дивизионе I-A между сборными Польши и Украины победу праздновали поляки:

Источник — Sport.ua

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