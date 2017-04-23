ЧМ-2017. Польша обыграла сборную Украины

Для обеих команд матч был едва ли не ключевым с точки зрения сохранения прописки в Дивизионе I-A. Обе команды проиграли первые матчи на турнире, а встретиться им предстоит с фаворитами турнира — Австрией и Казахстаном. Команде же Александра Савицкого — еще и с сенсацией нынешнего чемпионата, Южной Кореей, которая уже набрала 6 очков! К тому же на неопределенный срок выпал нападающий Артем Бондарев...

Первый период прошел в целом в равной борьбе. Правда, мы, как и в поедикне с венграми, проигрывали вбрасывания, но зато наконец-то перебросали соперника — 10:8. Один раз имели численное преимущество, но сумели за 2 минуты нанести лишь один бросок. Зато поляки свой шанс использовали. За минуту до первого перерыва Александр Победоносцев толкнул на ворота соперника и отправился на скамейку штрафников. За 4 секунды до сирены Томаш Маласински сумел пробить Эдуарда Захарченко.

Вторая треть игры началась под диктовку сборной Польши, и вскоре она уже вышла вперед по броскам в створ. Однако к середине периода украинцы сумели выравнять игру. А вскоре и сравняли счет. Роман Благой бросал от левого борта, на пятачке боролся Дмитрий Нименко. Защитник поляков оттолкнул нашего нападающего, и вратарь не сумел среагировать на, в общем-то, несильный бросок (скорее, это был даже наброс к воротам) — 1:1. И полный паритет как в бросках (19:19), так и в удалениях (по 2).

Так что третий период стал решающим. В предыдущем поединке, напомним, наши третью 20-минутку начисто проиграли сборной Венгрии — 0:3. К сожалению, история повторилась. Снова в заключительном периоде мы проиграли матч. Поляки снова выглядели активнее. И на 7-й минуте Дамиан Капица взял инициативу на себя, из средней зоны протянул шайбу, обыграв двоих защитников, и поразил ближний угол. Однако вскоре у сборной Украины был шанс — сперва поляки заработали 2-минутный штраф за нарушение численного состава, а затем схлопотал удаление Мацей Кручек. 26 секунд команда Савицкого провела в формате «5 на 3», но защитники сборной Польши играли самоотверженно, да и вратарь Пжемыслав Одробны выручал. К слову, именно он в итоге стал лучшим игроком своей команды. В конце матча мы сняли вратаря, обрушили шквал атак на ворота соперника, однако подопечные Яцека Плахты выстояли. И даже едва не забили гол, повторив достижение сборной Венгрии (та последнюю шайбу вчера забила в пустые ворота), но промахнулись.

Итак, 1:2 — и сборной Украины теперь нужно совершать чудо, чтобы остаться в этой группе на следующий год. Напомним, что при равенстве очков в зачет идут результаты очных встреч.



ПОЛЬША - УКРАИНА - 2:1 (1:0; 0:1; 1:0)

1-й период

1:0 - Маласински (Пасют, Вронка, 19:56), в большинстве

2-й период

1:1 - Благой (Кузьмик, 18:30)

3-й период

2:1 - Капица (Кручек, Дзюбински, 06:34)



Броски в створ: 37 - 28

Штраф: 10 - 6



Украина: Захарченко - Победоносцев, Кугут, Толстушко, Алексюк, Игнатенко, Исаенко, Варивода, Катрич - Буценко, Бабинец, Лялька, Благой, Нименко, Петранговский, Гниденко, Кича, Кузьмик, Чернышенко, Гаврик.

Польша: Одробны - Брык, Циура, Почеха, Кручек, Ромпковски, Вайда, Яськевич, Ванацки - Запала, Брыничка, Хмелевски, Вронка, Езёрски, Колюш, Галант, Дзюбински, Капица, Урбанович, Маласински, Пасют, Лопуски.