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ЧМ-2017. Польша обыграла сборную Украины

Команда Савицкого проиграла второй матч на турнире

  • 23.04.2017 23:05
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iihf.com. Польша - Украина
© iihf.com. Польша - Украина
Для обеих команд матч был едва ли не ключевым с точки зрения сохранения прописки в Дивизионе I-A. Обе команды проиграли первые матчи на турнире, а встретиться им предстоит с фаворитами турнира — Австрией и Казахстаном. Команде же Александра Савицкого — еще и с сенсацией нынешнего чемпионата, Южной Кореей, которая уже набрала 6 очков! К тому же на неопределенный срок выпал нападающий Артем Бондарев...
 
Первый период прошел в целом в равной борьбе. Правда, мы, как и в поедикне с венграми, проигрывали вбрасывания, но зато наконец-то перебросали соперника — 10:8. Один раз имели численное преимущество, но сумели за 2 минуты нанести лишь один бросок. Зато поляки свой шанс использовали. За минуту до первого перерыва Александр Победоносцев толкнул на ворота соперника и отправился на скамейку штрафников. За 4 секунды до сирены Томаш Маласински сумел пробить Эдуарда Захарченко.
 
Вторая треть игры началась под диктовку сборной Польши, и вскоре она уже вышла вперед по броскам в створ. Однако к середине периода украинцы сумели выравнять игру. А вскоре и сравняли счет. Роман Благой бросал от левого борта, на пятачке боролся Дмитрий Нименко. Защитник поляков оттолкнул нашего нападающего, и вратарь не сумел среагировать на, в общем-то, несильный бросок (скорее, это был даже наброс к воротам) — 1:1. И полный паритет как в бросках (19:19), так и в удалениях (по 2).
 
Так что третий период стал решающим. В предыдущем поединке, напомним, наши третью 20-минутку начисто проиграли сборной Венгрии — 0:3. К сожалению, история  повторилась. Снова в заключительном периоде мы проиграли матч. Поляки снова выглядели активнее. И на 7-й минуте Дамиан Капица взял инициативу на себя, из средней зоны протянул шайбу, обыграв двоих защитников, и поразил ближний угол. Однако вскоре у сборной Украины был шанс — сперва поляки заработали 2-минутный штраф за нарушение численного состава, а затем схлопотал удаление Мацей Кручек. 26 секунд команда Савицкого провела в формате «5 на 3», но защитники сборной Польши играли самоотверженно, да и вратарь Пжемыслав Одробны выручал. К слову, именно он в итоге стал лучшим игроком своей команды. В конце матча мы сняли вратаря, обрушили шквал атак на ворота соперника, однако подопечные Яцека Плахты выстояли. И даже едва не забили гол, повторив достижение сборной Венгрии (та последнюю шайбу вчера забила в пустые ворота), но промахнулись.
 
Итак, 1:2 — и сборной Украины теперь нужно совершать чудо, чтобы остаться в этой группе на следующий год. Напомним, что при равенстве очков в зачет идут результаты очных встреч. 


ПОЛЬША - УКРАИНА - 2:1 (1:0; 0:1; 1:0)
1-й период
1:0 - Маласински (Пасют, Вронка, 19:56), в большинстве
2-й период
1:1 - Благой (Кузьмик, 18:30)
3-й период
2:1 - Капица (Кручек, Дзюбински, 06:34)

Броски в створ: 37 - 28
Штраф: 10 - 6

Украина: Захарченко - Победоносцев, Кугут, Толстушко, Алексюк, Игнатенко, Исаенко, Варивода, Катрич - Буценко, Бабинец, Лялька, Благой, Нименко, Петранговский, Гниденко, Кича, Кузьмик, Чернышенко, Гаврик.
Польша:  Одробны - Брык, Циура, Почеха, Кручек, Ромпковски, Вайда, Яськевич, Ванацки - Запала, Брыничка, Хмелевски, Вронка, Езёрски, Колюш, Галант, Дзюбински, Капица, Урбанович, Маласински, Пасют, Лопуски.

Источник — Sport.ua

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