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Дмитрий ПИДГУРСКИЙ: «У Польши здорово сыграл вратарь»

Тренер сборной Украины – о матче против Польши

  • 23.04.2017 22:59
  • 69 просмотров
  • 1 комментария
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uhl.com.ua. Дмитрий Пидгурский
© uhl.com.ua. Дмитрий Пидгурский

Ассистент Александра Савицкого – Дмитрий Пидгурский прокомментировал второй матч сборной Украины на чемпионате мира в дивизионе 1A против Польши (1:2).

«Здорово сыграл вратарь у поляков. В этом матче у нас было много моментов, но не смогли их, к сожалению, реализовать. Но ребята бились, старались. Пропустили гол в третьем периоде немного нелогичный. К сожалению, что есть, то есть.

В этом сезоне мы с Польшей два контрольных матча сыграли. Всегда матчи с ними напряженные. Много моментов было, но не реализовали их. Но ребята все равно молодцы – бились с первой до последней секунды.

В оставшихся матчах будем настраивать ребят на победу. Всегда выходим на лед биться», - сказаз Пидгурский. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Артур Андрюхов
    online
      Артур Андрюхов, 23.04.2017 23:06
    0
    "В оставшихся матчах будем настраивать ребят на победу"... это то же самое что настраивать сб. Сан-Марино по футболу на победу против, скажем, Дании. Выше головы и так не прыгнуть, и даже дело не в том что они криворукие рукож.опы (ну, такой у нас уровень хоккея), а из самого отношения к этому виду спорта в стране.
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