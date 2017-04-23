Дмитрий ПИДГУРСКИЙ: «У Польши здорово сыграл вратарь»

Ассистент Александра Савицкого – Дмитрий Пидгурский прокомментировал второй матч сборной Украины на чемпионате мира в дивизионе 1A против Польши (1:2).

«Здорово сыграл вратарь у поляков. В этом матче у нас было много моментов, но не смогли их, к сожалению, реализовать. Но ребята бились, старались. Пропустили гол в третьем периоде немного нелогичный. К сожалению, что есть, то есть.

В этом сезоне мы с Польшей два контрольных матча сыграли. Всегда матчи с ними напряженные. Много моментов было, но не реализовали их. Но ребята все равно молодцы – бились с первой до последней секунды.

В оставшихся матчах будем настраивать ребят на победу. Всегда выходим на лед биться», - сказаз Пидгурский.