Надо играть только в два круга

- Пора Вернидубу браться за голову, Стандарты в исполнении Зари тихий ужас, последний пас верх бе...

- Пора Вернидубу браться за голову, Стандарты в исполнении Зари тихий ужас, последний пас верх бе...

Неожиданно. Молодцы. Горят глаза, отдают все силы. Кое-кому, занимающему 2 место, стоит поучиться...

Ну так что, ЧО пока чемпион первой шестерки, осталось с ДК разобраться ... тем более на выезде иг...

Молодцы. Считаю их более достойными еврокубков нежели Олимпик.