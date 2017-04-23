Казахстан, усиленный рядом североамериканцев, перед стартом турнира, выглядел одним из лидеров, Корея считалась аутсайдером. Однако вторую победу на киевском льду добыли именно корейцы, которые сделали весомую заявку на выход в элиту.
Казахстан — Южная Корея — 2:5 (1:1, 0:1, 0:4)
Шайбы: 08:01 Боченски (Доус) — 1:0; 15:56 Йин Ахн (Кисунг Ким) — 1:1; 33:25 Доус (Боченски, Сент-Пьер) — 2:1; 45:49 Плант (Минхо Хо, Свифт) — 2:2; 47:03 Шин (Минхо Хо, Дон Ку Ли) — 2:3; 49:58 Плант — 2:4; 51:41 Кисунг Ким (Плант, Сангвук Ким — больш.) — 2:5
Вратари: Колесник — Далтон
Броски: 25 (9+9+7) — 20 (7+4+9)
Штраф: 31 — 6
Источник — Sport.ua
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