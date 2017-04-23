НХЛ. Названы трое финалистов Везина Трофи

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби во второй раз подряд вошел в число финалистов «Везина Трофи». Двумя другими финалистами приза на звание лучшего голкипера сезона стали Сергей Бобровский из «Коламбус Блю Джекетс» и Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс».

Победитель будет назван на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ, которая пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 21 июня.



Холтби стал лучшим в лиге по числу шатаутов (9), а с 42 победами разделил лидерство с голкипером «Эдмонтон Ойлерз» Кэмом Тальбо. Холтби, с первых минут сыгравший в 63 встречах, также стал вторым по числу в среднем пропущенных шайб (2,07) и четвертым по проценту отраженных бросков (92,5) - среди голкиперов, появлявшихся на льду не менее 25 раз. Только он и Бобровский вошли в число пяти лучших во всех категориях.

Бобровский во второй раз вошел в число финалистов «Везина Трофи», приза, который он выигрывал в 2013 году. Россиянин установил клубный рекорд, одержав 41 победу (63 матча в старте) и стал лучшим в лиге по числу в среднем пропущенных шайб (2,06) и проценту отраженных бросков (93,1). С семью матчами на ноль он разделил третье место, уступив только Холтби и Туукке Раску из «Бостон Брюинз» (8). С 29 ноября по 3 января Бобровский одержал 14 побед подряд, что является повторением второй по длительности победной серии в истории НХЛ (рекорд установил Жиль Жильбер из «Бостон Брюинз», в сезоне-1975/76 выигравший 17 раз подряд).

Прайс, в 2015 году выигравший призы Везина и Харта, в 62 матчах сезона сыграл 37-20-5, в среднем пропуская по 2,23 шайбы и отразив 92,3 процента бросков. Он начал сезон с 10 побед подряд при проценте отраженных бросков 95,7, а также выиграл 13 из 19 матчей после замены тренера «Канадиенс» с Мишеля Террьена на Клода Жюльена 14 февраля.