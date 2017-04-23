Соперники сборной Украины на ЧМ-2017(IА). Польша

В воскресение, 23 апреля, во втором туре домашнего чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA сборную Украины будет ждать встреча с одним из принципиальных соперников последних лет - национальной сборной Польши. Хоккей никогда не был для поляков приоритетным видом спорта и, тем не менее, в рамках «общего развития спорта и физической культуры» эта страна ежегодно пополняется новыми ледовыми площадками, а число зарегистрированных в польской федерации хоккея игроков доходит уже до 4х тысяч (что, к слову, почти в 5 раз превышает подобную цифру в Украине)

Экскурс в историю

Национальная сборная Польши берет свое начало с 1925-го года. За почти вековую историю полякам так и не удалось оставить значимый след в истории мирового хоккея, но вместе с тем сборная Польши является одной из восьми национальных команд, которые за все время существования не опускались ниже 3-го дивизиона(в переводе на нынешний формат - дивизиона IB). Последним значимым успехом польской сборной был выход в топ-дивизион 2002-го года. Этот же год по праву считается самым успешным и в истории сборной Украины – 9-е место на ЧМ в Швеции и 10-е место на дебютных и пока единственных для нас ОИ в Солт-Лейк-Сити. У поляков же последний выход на ОИ датируется далеким 1992-м годом и вот уже четверть века сборной Польши не поддается квалификационный олимпийский рубеж.

Нынешний состав сборной Польши

У нынешнего наставника сборной Польши, поляка Яцека Плахты, дела на тренерской скамье складываются не менее успешно, чем в бытность игроком, когда он активно вызывался в национальную сборную и даже неоднократно примерял капитанский свитер. За 3 года под его руководством, национальная сборная Польши сумела вернуться в Дивизион IA, финишируя на последних двух чемпионах на итоговом третьем месте.

Заявка сборной Польши на чемпионат мира в Киеве состоит из 24 игроков, большинство из которых представляют клубы из Польской Экстралиги:

Вратари: Рафал Радзишевски (Краковия), Пшемыслав Одробны (Милтон Кэйнс, Великобритания-2), Камил Косовски (Тыхы)

Защитники: Матеуш Брык, Бартош Циура, Бартоломей Почеха (Тыхы), Мацей Кручек, Матеуш Ромпковски, Патрик Вайда (Краковия), Оскар Яськевич (Подхале), Якуб Ванацки (Полония)

Нападающие: Кшиштоф Запала, Каспер Брыничка (Подхале), Арон Хмелевски (Фрыдек-Мистек, Чехия-2), Патрик Вронка (Орлы Зноймо, Австрия), Бартоломей Езьорски, Марцин Колюш, Радослав Галант (Тыхы), Кристиан Дзюбински, Дамиан Капица, Мацей Урбанович (Краковия), Томаш Маласински (Свиндон Уайлдкэтс, Великобритания-2), Гжежош Пасют (Неман, Беларусь), Миколай Лопуски (Милтон Кэйнс, Великобритания-2)

История противостояний со сборной Украины

В истории чемпионов мира наши сборные пересекались 6 раз и в 5-ти из них победа оставалась за нашей командой. Безусловно, самой памятной игрой между нашими сборными можно считать матч на ЧМ-2002 в Швеции, где уверенная победа над поляками в предварительном этапе, позволила сборной Украине выйти в квалификационный этап.

Украина - Польша 6:3 (ЧМ гр.B - 1998)

Украина - Польша 3:0 (ЧМ - 2002)

Украина - Польша 2:1(Б) (ЧМ IB - 2009)

Украина - Польша 4:1 (ЧМ IB - 2011)

Украина - Польша 4:3 (ЧМ IB - 2013)

Украина - Польша 2:3 (ЧМ IA - 2015)

Наша последняя официальная встреча со сборной Польши проходила на чемпионате мира в польском Кракове и пропущенная тогда от хозяев шайба в конце 3-го периода стала одной из суммарных ошибок выбивших нашу команду в дивизион IB. Так что в этом контексте данный поединок можно сравнить с неким ответным домашним матчем.

Андрей МУСИЙКО