Проблемы с аккредитацией для журналистов, билеты по 500-1000 гривен из рук перекупщиков и шальные венгры — так в Украине стартовал чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Уже первый день соревнований международного турнира поставил под сомнение репутацию организаторов в глазах наших иностранных коллег и гостей.

За час до старта поединка Украина – Венгрия в аккредитационном центре Дворца спорта давка и очередь. Часть журналистов не смогла получить карточки в течение нескольких дней, части почему-то просто нет в списках, остальные – зарубежные репортеры, которые прибыли в Киев только сегодня. На всю эту толпу только один человек, который оформлял карты.

Представителю венгерского телевидения пришлось на пальцах объяснять, что свою заявку он сделал согласно всем правилам еще до приезда в Киев. Неплохой английский ему мало чем помогло.

То, что подобные ситуации недопустимы на турнирах такого масштаба, здесь, похоже, не знали. В итоге, первый период матча многим журналистам пришлось смотреть в зале для аккредитации или через телефон. А по трансляции стало понятно: аншлага, о котором так много говорили накануне, во Дворце спорта не было.

Но билеты в продаже были. Неофициально и в несколько раз дороже своей стоимости. Чем меньше времени оставалось до конца матча, тем дешевле отдавали билеты на него.







В тоже время журналиств ТРК Киев Александр Даниленко сообщил о своих впечатлениях об организации турнира. Оказалось, что представителей ТРК Киев вообще не аккредитовали на чемпионат.



