ЧМ-2017. Польша - Украина. LIVE с 20:30

В Киеве продолжается чемпионат мира по хоккею в Дивизионе I-A. Сегодня сборная Украины встречается со сборной Польши. Первые матчи команды проиграли (Украина - венграм 3:5, поляки - Южной Корее 2:4), поэтому еще одно поражение может поставить крест на надеждах каждой из команд.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка. Начало - в 20:30, не пропустите!
Источник — Sport.ua
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22.04.15. Польща Україна 3 : 2
20.04.14. Україна Австрія 2 : 3
26.04.14. Пд.Корея Україна 2 : 8
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