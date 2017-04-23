ЧМ-2017. Польша - Украина. LIVE с 20:30

В Киеве продолжается чемпионат мира по хоккею в Дивизионе I-A. Сегодня сборная Украины встречается со сборной Польши. Первые матчи команды проиграли (Украина - венграм 3:5, поляки - Южной Корее 2:4), поэтому еще одно поражение может поставить крест на надеждах каждой из команд.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка. Начало - в 20:30, не пропустите!