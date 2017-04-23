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ЧМ-2017. Польша - Украина. LIVE с 20:30

Текстовая трансляция первого матча сборной Украины на чемпионате мира

  • 23.04.2017 09:47
  • 156 просмотров
  • 5 комментария
Метки
iihf.com
© iihf.com

В Киеве продолжается чемпионат мира по хоккею в Дивизионе I-A. Сегодня сборная Украины встречается со сборной Польши. Первые матчи команды проиграли (Украина - венграм 3:5, поляки - Южной Корее 2:4), поэтому еще одно поражение может поставить крест на надеждах каждой из команд.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка. Начало - в 20:30, не пропустите!

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 23.04.2017 10:20
    0
    в букмекерів ми і тут аутсайдери. я так зрозумів що по логіці речей ми маємо вилетіти
    Ссылка
    deN.
    online
      deN., 23.04.2017 10:49
    -1
    dudigo78, 23.04.2017 10:20
    в букмекерів ми і тут аутсайдери. я так зрозумів що по логіці речей ми маємо вилетіти
    по логіці речей з тими командами, яким ми раніше програвали з різницею в 1 шайбу, ми граєм в себе дома, і повинні в них вигравати.
    Ссылка
    deN.
    online
      deN., 23.04.2017 10:50
    +1
    Останні матчі проти команд в групі на ЧС:
    22.04.15. Польща Україна 3 : 2
    20.04.14. Україна Австрія 2 : 3
    26.04.14. Пд.Корея Україна 2 : 8
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 23.04.2017 10:51
    0
    1:5................................
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 23.04.2017 10:52
    0
    Виктор Иванов, 23.04.2017 10:51
    1:5................................
    в пользу Польши
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