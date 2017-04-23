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Кубок Стэнли. Рейнджерс, Сент-Луис и Эдмонтон вышли во второй раунд

Статистика и видеообзоры поединков субботы

  • 23.04.2017 09:51
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НХЛ. Сан-Хосе - Эдмонтон
© НХЛ. Сан-Хосе - Эдмонтон
В субботу в плей-офф Кубка Стэнли были сыграны три встречи. 
 
Рейнджерс - Монреаль - 3:1  (счет в серии — 4:2)
1-й период
0:1 Монреаль - Алексей Емелин - 1 (Александр Радулов - 5, Арттури Лехконен - 2), 06:19 
2-й период
1:1 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 2 (Мика Зибанежад - 3, Райан МакДона - 2), 02:26, в большинстве
2:1 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 3 (Кевин Хэйс - 1, Джей Ти Миллер - 1), 13:31
3-й период
3:1 Рейнджерс - Дерек Степан - 1 (Дэн Жирарди - 1), 19:42, в пустые ворота
 
«Рейнджеры» во втором раунде встретятся либо с Оттавой, либо с Бостоном. До гола Зуккарелло  (Первой звезды поединка) в большинстве нью-йоркская команда не использовала ни одно из 14 удалений в составе Монреаля. «Рейнджеры» выиграли 15 из последних 18 домашних матчей, в которых у них был шанс завершить серию плей-офф. 
 
 
Миннесота - Сент-Луис - 3:4 (ОТ; 1:4)
1-й период
0:1 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 1 (Джейден Шварц - 2), 07:16 
0:2 Сент-Луис - Александр Стин - 2 (Кольтон Парайко - 1), 10:31 
1:2 Миннесота - Райан Сутер - 1 (Джаред Спёрджин - 1), 18:31, в большинстве 
3-й период
1:3 Сент-Луис - Пол Штясны - 1 (Джейден Шварц - 3, Йори Лехтеря - 1), 07:23
2:3 Миннесота - Микко Койву - 1 (Нино Нидеррайтер - 1, Микаель Гранлунд - 2), 10:38, в большинстве
3:3 Миннесота - Джейсон Зукер - 1 (Эрик Хаула - 1, Йонас Бродин - 1), 14:59
1-й овертайм
3:4 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 1 (Владимир Соботка - 2, Йори Лехтеря - 2), 09:42
 
Сент-Луис во втором раунде встретится с Нэшвиллом. Левый крайний гостей Магнус Пааярви, Первая звезда поединка, стал седьмым игроком в истории клуба, принесшим победу в серии за счет гола в овертайме. В последний раз это удалось Пьеру Тарджону в 1999 году. Миннесота второй раз подряд завершила свое выступление в плей-офф в первом раунде. А ведь команда заняла второе место в регулярном сезоне в Западной конференции, установив рекорд клуба по набранным очкам (106). «Блюзмены» чаще выигрывают овертаймы в плей-офф: 35 против 31. У «Диких» - 8 против 10.
 
 
Сан-Хосе - Эдмонтон - 1:3 (2:4)
2-й период
0:1 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 1 (Адам Ларссон - 1, Оскар Клефбом - 1), 00:54
0:2 Эдмонтон - Антон Слепышев - 1, 01:50
3-й период
1:2 Сан-Хосе - Патрик Марло - 3 (Логан Кутюр - 1, Йонас Донской - 2), 12:12
1:3 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 2 (Андрей Секера - 2), 19:59, в пустые ворота
 
Эдмонтон во втором раунде сыграет с Анахаймом. «Нефтяники» выиграли серию в плей-офф впервые с 2006 года, когда они дошли до финала Кубка Стэнли (Сан-Хосе был финалистом в прошлом году). Первой звездой встречи стал вратарь гостей Кэм Тэлбо, отразивший 27 бросков в створ.

Источник — Sport.ua

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