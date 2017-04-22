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ЧМ-2017. Австрия проиграла Казахстану

Казахстан подтвердил статус фаворита

  • 22.04.2017 22:59
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iihf.com
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Австрия — Казахстан 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 08:26 Доус (Даллмэн, Сент-Пьер — больш.) — 0:1; 14:56 Доус (Бойд) — 0:2; 24:32 Комарек (Раффль, Шлахер) — 1:2; 37:31 Раффль (Хофер, Комарек) — 2:2; 43:38 Маркелов (Савченко, Старченко — больш.) — 2:3

Вратари: Штаркбаум — Колесник

Броски: 24 (7+7+10) — 32 (9+17+6)

Штраф: 16 — 8

Источник — Sport.ua

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