ЧМ-2017. Австрия проиграла Казахстану

Австрия — Казахстан 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Шайбы: 08:26 Доус (Даллмэн, Сент-Пьер — больш.) — 0:1; 14:56 Доус (Бойд) — 0:2; 24:32 Комарек (Раффль, Шлахер) — 1:2; 37:31 Раффль (Хофер, Комарек) — 2:2; 43:38 Маркелов (Савченко, Старченко — больш.) — 2:3
Вратари: Штаркбаум — Колесник
Броски: 24 (7+7+10) — 32 (9+17+6)
Штраф: 16 — 8
Источник — Sport.ua
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