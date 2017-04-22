ЧМ-2017. Австрия проиграла Казахстану

Но мы должны подготовиться, приготовить какие-то сюрпризы для донецкой команды и рассчитывать на ...

Тут некоторые мечтают о вышке. Товарищи, окститесь. Мы в прошлом году вышли в этот дивизион. Гипо...

Дехто там писав ,що українці не хокейна нація,що ж в мене визвало сміх...))це може сказати тупе о...

ну если уже модяры насжарят то грошнам цена