Александр САВИЦКИЙ: «В поединке с Венгрией немного не дотерпели»

Главному тренеру сборной Украины не в чем упрекнуть подопечных за матч с Венгрией.

«Наша команда продемонстрировала неплохой настрой, боевой дух. Когда мы ложились под шайбу, грудь подставляли и ловили шайбу — это хороший показатель. Есть такое понятие в хоккее — терпение. Мы где-то не дотерпели.

Игра в большинстве? Мы ж не против баллонов играем, команда Венгрии хорошая команда, которая знает, что нужно делать в такой ситуации. Попробуем что-то изменить».

Это очевидно и готовы, и по составу, все равно мы приходим к выводу — и говорили с ребятами — игра длится 60 минут. Мы решили, что можем играть с такими сильными командами, как Венгрия, Австрия, Казахстан, но нужно продолжать это делать в течение 60 минут… Не дотерпели, к сожалению.

Мы готовились к тяжелой игре. Мы просили ребят не тушеваться, даже если нас закрыли в обороне. У каждого был свой маневр, и знали, что нужно делать. Мы ждали такой активной игры от соперника», - сказал Савицкий.

В поединке с Венгрией сборная Украины после второго периода вела в счете, но в итоге уступила 3:5.