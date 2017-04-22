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ЧМ-2017. Южная Корея обыграла Польшу

Команда из Азии уверенно стартовала на чемпионате мира в Дивизионе IA

  • 22.04.2017 20:09
  • 474 просмотров
  • 3 комментария
Метки
iihf.com
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Южная Корея — Польша  4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 07:51 Кисунг Ким (Ахн) — 1:0; 27:07 Сангву Син (Вусанг Парк, Вонйун Ким) — 2:0; 34:40 Брык (Пасют, Вронка — больш.) — 2:1; 42:07 Юнг Юн Ли (Свифт) — 3:1; 46:02 Сангвук Ким (Янг) — 4:1; 49:48 Почеха (Запала) — 4:2

Вратари: Далтон — Одробны

Броски: 22 (6+9+7) —  38 (11+14+13)

Штраф: 10 — 4

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    eclipse21
      eclipse21, 22.04.2017 20:30
    0
    ну і фамілії в них,що в поляків так і в корейців
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    ser_nat
      ser_nat, 22.04.2017 20:53
    0
    аутсайдер говорите?)))
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    Arius
      Arius, 22.04.2017 20:56
    +2
    Почитай фамилии так называемых Казахов, там вроде только один истинный казах
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