ЧМ-2017. Южная Корея обыграла Польшу

Южная Корея — Польша — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 07:51 Кисунг Ким (Ахн) — 1:0; 27:07 Сангву Син (Вусанг Парк, Вонйун Ким) — 2:0; 34:40 Брык (Пасют, Вронка — больш.) — 2:1; 42:07 Юнг Юн Ли (Свифт) — 3:1; 46:02 Сангвук Ким (Янг) — 4:1; 49:48 Почеха (Запала) — 4:2
Вратари: Далтон — Одробны
Броски: 22 (6+9+7) — 38 (11+14+13)
Штраф: 10 — 4
Источник — Sport.ua
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