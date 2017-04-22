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Сергей ВАРЛАМОВ: «Нужно добавить концентрации и силовых приемов»

Экс-форвард сборной Украины – о стартовом матче «сине-желтых» на чемпионате мира в дивизионе IA

  • 22.04.2017 18:59
  • 248 просмотров
  • 4 комментария
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Sport.ua. Сергей Варламов
© Sport.ua. Сергей Варламов

Сборная Украины проиграла стартовый матч домашнего чемпионата мира в дивизионе IA. Венграм, драматично – 3:5. Своими впечатлениями от игры земляков поделился в недавнем прошлом звездный форвард национальной команды, а ныне исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов.

– Сергей, чего не хватило для победы? Ведь вели в третьем периоде 3:2.
– В первую очередь физики и концентрации. Играли неплохо первые 50 минут, потом случился небольшой провал, два быстрых гола пропустили, и не смогли вернуться в игру.

– То, что при первых двух пропущенных шайбах Захарченко расстреливали с близкого расстояния, это потеря концентрации, волнение или нехватка хороших защитников?
– Играет не один Захарченко, он их выручал много на протяжении игры. Но и ребята должны помогать ему. Играет пятерка, плюс вратарь, в этот игровой момент они должны друг другу помогать.

– Игра сборной Венгрии вас удивила?
– Честно, ожидал, что сборная Венгрии будет намного быстрее, более агрессивнее. Я помню, как раньше они играли по канадской системе, не пропускали ни одного силового приема. Сегодня они играли, я бы сказал, спокойно. Потом, конечно, добавили, когда нужно было.

– Реализация большинства беда нынешней команды. В ваше время эффективнее использовали?
– Не сказал бы. По-разному и у нас бывало. Не очень хороший чемпионат, когда мы в Польше выступали. Должны были обыгрывать сборную Италии, у нас было большинства – куча!И состав посильнее. Но мы тогда проиграли 0:1.

Шансы еще остались, ребятам нужно собраться и готовиться к следующему матчу.

– Следующий против поляков. Какой игры ожидаете от наших ребят, от соперника?
– Я не видел поляков, ничего не могу сказать о них. Нашим ребятам нужно добавить в движении, и в физическом контакте, в силовых приемах.

Самоотдача есть, потому что ребята ложились под шайбу, играли самоотверженно. Может какой-то концентрации в определенных моментах, когда нужно выбросить шайбу, сыграть от обороны –этого нужно немного больше добавить.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    KostAlex1980
      KostAlex1980, 22.04.2017 19:03
    +1
    Поляков нужно рвать! Других шансов не будет,только 6 место.
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    rozvidbat
    rozvidbat, 22.04.2017 19:04
    +1
    треба дати декільком канадцям українське громадянство,так як це зробили мадяри і казахи,бо інакше ...
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    KostAlex1980
      KostAlex1980, 22.04.2017 19:16
    0
    rozvidbat, 22.04.2017 19:04
    треба дати декільком канадцям українське громадянство,так як це зробили мадяри і казахи,бо інакше ...
    Треба в хокей вкладати гроші, арени будувати,дітей виховувати і тренувати, тоді років через 10 буде результат! І не треба нам будуть ніякі канадці і америкоси!
    Ссылка
    Микола Коханюк
    Микола Коханюк, 22.04.2017 19:25
    +3
    KostAlex1980, 22.04.2017 19:16
    rozvidbat, 22.04.2017 19:04
    треба дати декільком канадцям українське громадянство,так як це зробили мадяри і казахи,бо інакше ...

    Треба в хокей вкладати гроші, арени будувати,дітей виховувати і тренувати, тоді років через 10 буде результат! І не треба нам будуть ніякі канадці і америкоси!
    В Канаді є цілі хокейні українські команди,і їх треба запрошувати,і для тих українців ,котрі живуть в Канаді виступати за збірну України - це велика честь ,бо то діти і внуки патріотів,а не як ці що грають в паРаші і відмовилися грати за збірну.Думаю в хокей треба запросити пару хокеїстів з-за кордону котрі мають українське коріння...
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