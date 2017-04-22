Сергей ВАРЛАМОВ: «Нужно добавить концентрации и силовых приемов»

Сборная Украины проиграла стартовый матч домашнего чемпионата мира в дивизионе IA. Венграм, драматично – 3:5. Своими впечатлениями от игры земляков поделился в недавнем прошлом звездный форвард национальной команды, а ныне исполнительный директор УХЛ Сергей Варламов.

– Сергей, чего не хватило для победы? Ведь вели в третьем периоде 3:2.

– В первую очередь физики и концентрации. Играли неплохо первые 50 минут, потом случился небольшой провал, два быстрых гола пропустили, и не смогли вернуться в игру.

– То, что при первых двух пропущенных шайбах Захарченко расстреливали с близкого расстояния, это потеря концентрации, волнение или нехватка хороших защитников?

– Играет не один Захарченко, он их выручал много на протяжении игры. Но и ребята должны помогать ему. Играет пятерка, плюс вратарь, в этот игровой момент они должны друг другу помогать.

– Игра сборной Венгрии вас удивила?

– Честно, ожидал, что сборная Венгрии будет намного быстрее, более агрессивнее. Я помню, как раньше они играли по канадской системе, не пропускали ни одного силового приема. Сегодня они играли, я бы сказал, спокойно. Потом, конечно, добавили, когда нужно было.

– Реализация большинства беда нынешней команды. В ваше время эффективнее использовали?

– Не сказал бы. По-разному и у нас бывало. Не очень хороший чемпионат, когда мы в Польше выступали. Должны были обыгрывать сборную Италии, у нас было большинства – куча!И состав посильнее. Но мы тогда проиграли 0:1.

Шансы еще остались, ребятам нужно собраться и готовиться к следующему матчу.

– Следующий против поляков. Какой игры ожидаете от наших ребят, от соперника?

– Я не видел поляков, ничего не могу сказать о них. Нашим ребятам нужно добавить в движении, и в физическом контакте, в силовых приемах.

Самоотдача есть, потому что ребята ложились под шайбу, играли самоотверженно. Может какой-то концентрации в определенных моментах, когда нужно выбросить шайбу, сыграть от обороны –этого нужно немного больше добавить.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО