ЧМ-2017. Украина в первой игре уступила Венгрии

На стартовавшем в Киеве чемпионате мира по хоккею в Дивизионе I-A сборная Украины провела первый матч - против Венгрии. Игра началась довольно нервно, ошибались игроки обеих команд. Однако первая шайба на турнире была забита украинским хоккеистом: Сергей Кузьмик прокатился за воротами и бросил с очень острого угла, но шайба после рикошета оказалась в воротах. Венгры отыгрались менее чем за минуту: отличился Иштван Барталиш. До конца периода счет не изменился, и во многом тут заслуга нашего вратаря Эдуарда Захарченко, ведь соперники начисто перебросали подопечных Александра Савицкого - 18:9 (при этом обе команды отличились попаданием в перекладину).
Второй период начался с неприятности - уже через 20 секунд после сирены венгры повели в счете: Янош Ваш добил шайбу после броска и сэйва голкипера. Однако вскоре наши хоккеисты сумели переломить ход игры. Сперва Никита Буценко сравнял счет, использова численное преимущество (к слову, в основном нашей команде не давалась игра в большинстве). А под занавес 20-минутки он же оформил дубль, выведя сборную Украины вперед.
Однако на заключительную треть встречи, похоже, нашим хоккеистам элементарно не хватило сил - более молодая сборная Венгрии владела заметным преимуществом и за 5 минут до финальной сирены не только сравняла счет, но и повела. На последней минуте наша команда осталась в меньшинстве, однако тренеры сняли голкипера. К сожалению, чуда не произошло - наоборот, венгры сумели забить гол в пустые ворота. Что же, ждем следующей игры. Напомним, завтра сборная Украины встретится с Польшей.
УКРАИНА - ВЕНГРИЯ - 3:5 (1:1; 2:1; 0:3)
1-й период
1:0 - Кузьмик (13:48)
1:1 - Барталиш (Эрдели, 14:35)
2-й период
1:2 - Ваш (Эрдели, Ширани, 00:20)
2:2 - Буценко (Катрич, 07:33), в большинстве
3:2 - Буценко (Лялька, 18:49)
3-й период
3:3 - Сарауэр (Верс, Когер, 10:41)
3:4 - Дансеро (Сарауэр, Хари, 12:51)
3:5 - Хари (Галло, Сагерт, 19:49), в большинстве, в пустые ворота
Украина: Захарченко - Победоносцев, Кугут, Толстушко, Алексюк, Игнатенко, Исаенко, Варивода, Катрич - Буценко, Бабинец, Лялька, Благой, Бондарев, Нименко, Петранговский, Гниденко, Кича, Кузьмик, Чернышенко, Гаврик.
Венгрия: Райна - Гарат, Стипшич, Варга, Гоч, Сагерт, Ширани, Верс - Дансеро, Магоши, Ваш, Сарауэр, Когер, Эрдей, Хари, Галло, Надь, Тербоч, Барталиш, Бенк, Чани.
Броски в створ: 24 - 51
Штраф: 12 - 12
Источник — Sport.ua
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Самое интересное когда министр хоккея Украины (или как-то по-другому должность, я уже не помню) взял микрофон на открытии ЧМ - он не мог связать два слова. Вот такие люди руководят нашим хоккеем. Что ж, не удивительно иметь такие результаты
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