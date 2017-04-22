Віце-прем'єр-міністр України побажав успіхів учасникам ЧС

Голова оргкомітету змагань, віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко під час сьогоднішнього урочистого відкриття київського чемпіонату світу з хокею 2017 року у дивізіоні IА побажав успіхів усім учасникам турніру.

«Для України велика честь проводити чемпіонат світу. Наша країна - велика хокейна держава, яка має мільйони хокейних уболівальників. Бажаю великих успіхів всім учасникам цього спортивного форуму», - сказав Кириленко.

У церемонії також взяли участь міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, мер Києва Віталій Кличко.

На київському льоду гратимуть національні команди України, Австрії, Угорщини, Польщі, Казахстану та Республіки Корея. Дві кращі збірні потраплять до еліти світового хокею.

О 13.30 розпочався перший поєдинок чемпіонату, в якому національна збірна України зустрічається з командою Угорщини.