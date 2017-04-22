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ЧМ-2017. Украина - Венгрия. Онлайн с 13:30

Текстовая трансляция первого матча сборной Украины на чемпионате мира

  • 22.04.2017 08:46
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Метки
ФХУ
© ФХУ

Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею в Дивизионе I-A. Сборная Украины начинает турнир поединком против венгров. Последняя игра этих соперников состоялась в 2015-м, и победу тогда праздновала сборная Венгрии (4:2).

Начало поединка - в 13:30. Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка. Не пропустите!

Источник — Sport.ua

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